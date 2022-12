- Uważam że jakaś premia się należy naszym piłkarzom, ponieważ wyszli rzeczywiście z grupy, w ogóle przecież grali naprawdę nieźle. Też dostali swoje środki z FIFA, nie wiem dokładnie ile, ale myślę, że to jest też koło 20 czy nawet więcej milionów złotych za samo wyjście z grupy - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z wPolsce.pl.

- Ten sukces wart jest każdych pieniędzy - podkreślił.

- Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda się spotkać z trenerem Michniewiczem, z panem prezesem Kuleszą, ze środowiskiem tak, żebyśmy mogli popatrzeć w przyszłość - mówił premier.

Premia dla piłkarzy. Największy sukces na mundialu od 36 lat

Biało-Czerwoni po remisie z Meksykiem (0:0), wygranej z Arabią Saudyjską (2:0) i porażce z Argentyną (2:0) wyszli z grupy na mistrzostwach świata w Katarze. Premier miał obiecać piłkarzom nagrodę jeszcze przed ich wylotem na turniej w Katarze.

Kuriozum w sprawie premii! Reakcja piłkarzy mówi wszystko. "To jest wstyd"

- My przeznaczamy pieniądze na PZPN, dla polskiej piłki, a w jaki sposób one potem będą wykorzystane, to mogę powiedzieć, że chcemy dużo, dużo większe pieniądze przeznaczyć. Nie 30, nie 40 milionów, a może nawet grubo powyżej 100 mln zł. Zobaczymy jaki jest plan. Chcę żeby naprawdę polska piłka poszła na jak najwyższy poziom - stwierdził szef rządu.

Podopieczni Czesława Michniewicza w meczu 1/8 finału przegrali w niedzielę z Francją 1:3 i odpadli z mistrzostw. Niemniej wyjście z grupy było największym mundialowym sukcesem Polaków od 36 lat.