W skrócie Paweł Szefernaker skomentował w telewizji decyzję prezydenta o wecie oraz brak chęci premiera do rozmów o "polskim SAFE 0 proc.".

Szefernaker stwierdził, że przedstawiciele rządu używają wielkich słów, aby odwrócić uwagę od swojej nieudolności i oszustw oraz że dzielili i atakowali Polskę od zawsze.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że nie podpisze ustawy umożliwiającej Polsce zaciągnięcie pożyczki SAFE, a szef Kancelarii Prezydenta weźmie udział w posiedzeniu Rady Ministrów.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker komentował prezydenckie weto w piątek rano w telewizji Republika. Jego zdaniem ruch Karola Nawrockiego był konieczny.

Szefernaker wrócił także do alternatywy zaproponowanej w tej kwestii przez prezydenta i szefa NBP Adama Glapińskiego, czyli projektu "polski SAFE 0 proc.". Zdaniem szefa Gabinetu Prezydenta podczas poświęconemu sprawie spotkania rządzących wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz "wykazywał chęć" do rozmowy na temat prezydenckiej propozycji, lecz chęci tej zabrakło ze strony premiera.

- O tym mówił także premier Kosiniak-Kamysz, tylko że niestety głos rozsądku, głos merytoryczny głos, który wskazuje na to, że są potrzebne są środki i są one w Polsce, nie jest słyszalny przez premiera polskiego rządu, który po prostu idzie na zwarcie, na ścianę, byleby tylko doprowadzić projekt, który obiecał doprowadzić w UE - ocenił Szefernaker.

Oskarżył przy tym ekipę Donalda Tuska o niegospodarność. Jego zdaniem za całą sprawą stoi zły stan finansów publicznych, który nastał w Polsce po tym, jak Koalicja Obywatelska przejęła władzę.

Program SAFE i weto prezydenta. Szefernaker: Rządzący dzielili i atakowali Polskę od zawsze

Szefernaker pytany był także o reakcję premiera na weto Nawrockiego. "Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd!" - napisał szef rządu na platformie X.

Współpracownik prezydenta ocenił, że członkowie ekipy rządzącej "używają tak wielkich słów, tylko po to, by odwrócić uwagę opinii publicznej od swojej nieudolności, od swoich oszustw". - Ci ludzie dzielili i atakowali Polskę od zawsze, to jest w DNA ich polityki - dodał.

Według Szefernakera akceptacja programu SAFE byłaby "wprowadzeniem długu tylko dlatego, że oni (koalicja rządząca) nieudolnie rządzą". - Jak prezydent miał podpisać ustawę, która realizuje w Polsce umowę (kredytową), której nie ma? - dopytywał.

Weto Nawrockiego. Fala krytycznych komentarzy. Szefernaker: Prezydent nie podda się tej retoryce

Szef Gabinetu Prezydenta ocenił w rozmowie krytyczne komentarze płynące po decyzji prezydenta z obozu rządzącego. - W taki sposób atakowano prezydenta Kaczyńskiego, skończyło się to tragedią i zamachem smoleńskim. Prezydent Karol Nawrocki nie podda się takiej retoryce - podkreślił.

Współpracownik Nawrockiego odniósł się również do informacji, że szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki weźmie udział w piątkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Jak zaznaczył, "jeżeli dzisiaj rząd mówi, że ma plan b, plany zadłużania Polski, na działania pozaustawowe", to przedstawiciele prezydenta powinni reagować. - To musi wybrzmieć - skwitował.

Rada Ministrów. W posiedzeniu weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta

- Nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE - oświadczył prezydent Karol Nawrocki w czwartkowym orędziu. W reakcji na tę decyzję Donald Tusk zapowiedział, że w piątek godz. 9 padnie "odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów".

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker przekazał wówczas, że w "posiedzeniu Rady Ministrów weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki".

Powołał się na art. 22 ust. 1b ustawy o Radzie Ministrów, który mówi:

"W posiedzeniu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa, bierze udział przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

