W skrócie Firma z Podkarpacia domaga się od sądu nakazania Donaldowi Tuskowi ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw.

Pozew to rezultat długiego oczekiwania na wyrok TK oraz niezgody na brak działania rządu w sprawie niekonstytucyjnych przepisów.

Pełnomocnik firmy argumentuje, że przepisy były szkodliwe dla interesów przedsiębiorcy, który musiał płacić opłatę koncesyjną mimo zakończenia działalności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Gazeta podaje, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowano nietypowy pozew.

"Jego autor żąda, aby ów sąd stwierdził obowiązek złożenia przez premiera oświadczenia o następującej treści: 'Prezes Rady Ministrów zarządza i poleca Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 sierpnia 2025 r., SK 55/22 w dniu następnym od otrzymania niniejszego oświadczenia'" - pisze dziennik.

Donald Tusk dostał pozew. "Na wyrok TK czekaliśmy niemal cztery lata"

- Ten pozew to efekt niezgody na bezradność wobec sporu między konstytucyjnymi organami państwa ze szkodą dla interesów gospodarczych przedsiębiorcy - tłumaczy cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną" radca prawny Grzegorz Rysz, autor pozwu.

Jak informuje "DGP", jest on pełnomocnikiem spółki z Sanoka, w imieniu której wystąpił z pozwem do warszawskiego sądu.

Wcześniej reprezentował on tę firmę w postępowaniu przed TK, które zakończyło się wydaniem wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów, na mocy których jego klient musiał uiścić opłatę koncesyjną, choć nie prowadził już działalności objętej koncesją.

- Na wyrok Trybunału czekaliśmy niemal cztery lata, bo skargę złożyliśmy w grudniu 2021 r. - zaznacza pełnomocnik.

Bocheński w ''Graffiti'' o sporze wokół programu edukacji zdrowotnej: Próbuje się poszerzać wpływ państwa na wychowanie dzieci Polsat News Polsat News