Premier dostał nietypowy pozew. Media ujawniają treść
Jedna z podkarpackich firm domaga się od warszawskiego sądu, by ten nakazał Donaldowi Tuskowi ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wskazanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". To efekt sporu o niekonstytucyjność przepisów. Gazeta ujawniła fragment pozwu. - Na wyrok trybunału czekaliśmy niemal cztery lata - mówi pełnomocnik firmy.
W skrócie
Gazeta podaje, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowano nietypowy pozew.
"Jego autor żąda, aby ów sąd stwierdził obowiązek złożenia przez premiera oświadczenia o następującej treści: 'Prezes Rady Ministrów zarządza i poleca Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 sierpnia 2025 r., SK 55/22 w dniu następnym od otrzymania niniejszego oświadczenia'" - pisze dziennik.
Donald Tusk dostał pozew. "Na wyrok TK czekaliśmy niemal cztery lata"
- Ten pozew to efekt niezgody na bezradność wobec sporu między konstytucyjnymi organami państwa ze szkodą dla interesów gospodarczych przedsiębiorcy - tłumaczy cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną" radca prawny Grzegorz Rysz, autor pozwu.
Jak informuje "DGP", jest on pełnomocnikiem spółki z Sanoka, w imieniu której wystąpił z pozwem do warszawskiego sądu.
Wcześniej reprezentował on tę firmę w postępowaniu przed TK, które zakończyło się wydaniem wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów, na mocy których jego klient musiał uiścić opłatę koncesyjną, choć nie prowadził już działalności objętej koncesją.
- Na wyrok Trybunału czekaliśmy niemal cztery lata, bo skargę złożyliśmy w grudniu 2021 r. - zaznacza pełnomocnik.