Premier dostał nietypowy pozew. Media ujawniają treść

Dawid Skrzypiński

Dawid Skrzypiński

Jedna z podkarpackich firm domaga się od warszawskiego sądu, by ten nakazał Donaldowi Tuskowi ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wskazanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". To efekt sporu o niekonstytucyjność przepisów. Gazeta ujawniła fragment pozwu. - Na wyrok trybunału czekaliśmy niemal cztery lata - mówi pełnomocnik firmy.

Premier dostał pozew. W tle wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Premier dostał pozew. W tle wyrok Trybunału KonstytucyjnegoMarek Ladzinski / Zuma Press / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • Firma z Podkarpacia domaga się od sądu nakazania Donaldowi Tuskowi ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw.
  • Pozew to rezultat długiego oczekiwania na wyrok TK oraz niezgody na brak działania rządu w sprawie niekonstytucyjnych przepisów.
  • Pełnomocnik firmy argumentuje, że przepisy były szkodliwe dla interesów przedsiębiorcy, który musiał płacić opłatę koncesyjną mimo zakończenia działalności.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Gazeta podaje, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowano nietypowy pozew.

"Jego autor żąda, aby ów sąd stwierdził obowiązek złożenia przez premiera oświadczenia o następującej treści: 'Prezes Rady Ministrów zarządza i poleca Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 sierpnia 2025 r., SK 55/22 w dniu następnym od otrzymania niniejszego oświadczenia'" - pisze dziennik.

Donald Tusk dostał pozew. "Na wyrok TK czekaliśmy niemal cztery lata"

- Ten pozew to efekt niezgody na bezradność wobec sporu między konstytucyjnymi organami państwa ze szkodą dla interesów gospodarczych przedsiębiorcy - tłumaczy cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną" radca prawny Grzegorz Rysz, autor pozwu.

Zobacz również:

Prokurator generalny Waldemar Żurek
Polska

Minister Żurek powołał specjalny zespół. Będzie "inicjował pozwy"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Jak informuje "DGP", jest on pełnomocnikiem spółki z Sanoka, w imieniu której wystąpił z pozwem do warszawskiego sądu.

    Wcześniej reprezentował on tę firmę w postępowaniu przed TK, które zakończyło się wydaniem wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów, na mocy których jego klient musiał uiścić opłatę koncesyjną, choć nie prowadził już działalności objętej koncesją.

    - Na wyrok Trybunału czekaliśmy niemal cztery lata, bo skargę złożyliśmy w grudniu 2021 r. - zaznacza pełnomocnik.

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk odniósł się do zamieszania z wypowiedzią Donalda Trumpa
    Polska

    Tusk komentuje słowa Trumpa. Wskazuje na sojuszników

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki
    Bocheński w ''Graffiti'' o sporze wokół programu edukacji zdrowotnej: Próbuje się poszerzać wpływ państwa na wychowanie dzieciPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze