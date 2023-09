- Warto się zastanowić, czy nasi konkurenci polityczni, a to pytanie retoryczne , kontynuowaliby to dzieło . Jak oni i ich postkomunistyczni sojusznicy podchodzą do pamięci narodowej, do tradycji, wiary, kultury, upamiętniania wielkich zrywów antykomunistycznych. To pytanie retoryczne, wiemy doskonale, jak oni podchodzą - mówił.

- Rząd PiS jest tym depozytariuszem ideałów Solidarności, nie waham się tego powiedzieć, jesteśmy tymi, którzy starają się te ideały realizować. Począwszy od wielkiej rewolucji godności społecznej, polityki społecznej. (...) Ale także to właśnie my koncentrujemy się na tym, aby płaca minimalna nie wróciła do wcześniejszych czasów. Do czasów, kiedy tu w Jastrzębiu w 2015 roku strzelano do górników z broni gładkolufowej. Tutaj w Jastrzębiu toczyły się trudne rozmowy i wiecie doskonale, do czego one wtedy prowadziły. Do zamknięcia całego przemysłu wydobywczego - dodał.