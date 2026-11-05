W skrócie 47,4 proc. badanych chce, aby Donald Tusk przestał być premierem, podczas gdy 38,3 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania - wynika z sondażu SW Research dla "Wprost".

Największy sprzeciw wobec rządów premiera zgłaszają kobiety, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz młodzi dorośli do 24. roku życia.

Co więcej, w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło o 2,2 punktu procentowego do poziomu 27,2 proc.

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W sondażu SW Research dla "Wprost" zapytano, czy na czele polskiego rządu powinno dojść do zmiany. Jak wskazało 47,4 proc. respondentów, Donald Tusk powinien przestać być premierem. Przeciwnego zdania jest 38,3 proc. zapytanych, natomiast 14,3 proc. nie potrafi zająć konkretnego stanowiska w tej sprawie.

Badanie przeprowadzono 3 i 4 listopada, kilka dni po wybuchu protestów związanych z nagłą zmianą kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Tusk w roli premiera. Sondaż: Największy sprzeciw wśród młodych Polaków

Jak wymienia "Wprost", największy sprzeciw wobec rządów premiera Donalda Tuska odnotowano w grupie badanych kobiet (49,1 proc.), wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (57,8 proc.) i wśród mieszkańców miast o zaludnieniu 20-99 tys. (52,6 proc.).

Z sondażu wynika również, że przeciwnicy pozostania Donalda Tuska na stanowisku premiera przeważają również wśród osób do 24. roku życia (55,5 proc.).

Przeciwnego zdania są zaś najczęściej: mężczyźni (41,7 proc.), respondenci powyżej 50 lat (48,4 proc.), posiadacze wykształcenia wyższego (42,3 proc.) oraz mieszkańcy miast z liczbą ludności 200-499 tys. (46,2 proc.).

Badanie SW Research dla "Wprost" przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 803 osób.

Spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej w nowym sondażu

Natomiast w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wyborców pytano o to, na kogo oddaliby swój głos w wyborach parlamentarnych, otwiera się w nowym oknie. Badanie przeprowadzono 2 listopada, również już po eskalacji sporów wokół TK.

27,2 proc. ankietowanych zadeklarowało oddanie głosu na Koalicję Obywatelską. To spadek poparcia dla ugrupowania Donalda Tuska o 2,5 pp. w porównaniu z sondażem z połowy października. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18,2 proc. poparcia (wzrost o 1 pp.). Podium stawki zamknęła Konfederacja, na którą głosować chce 13,3 proc. pytanych (wzrost o 0,1 pp.).



