- Większość dowodów przez nas zebranych wskazuje, że być może uruchomienie artykułu 4. NATO tym razem nie będzie niezbędne, ale ten instrument jest cały czas w naszych rękach - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

- Nasze jednostki wojskowe po tym zdarzeniu zostały postawione w stan podwyższonej gotowości bojowej. Poprosiłem również nasze służby - policję, straż graniczną i wszystkie pozostałe, także cywile - o podwyższony stan gotowości i to się już stało - zaznaczył Morawiecki i dodał, że na miejsce zdarzenia w Przewodowie zostali skierowani dodatkowi funkcjonariusze.

Premier Morawiecki wyraził podobne stanowisko do prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił, że nic nie wskazuje na to, żeby był to atak na terytorium Polski.

Artykuł 4 NATO. O czym mówi?

Artykuł 4. Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".