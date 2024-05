- Pani minister to nie tylko twarz niemieckiego lobbingu. Ona przecież chciała odebrać ziemię polskim rolnikom pod wiatraki (...). To jest twarz podwyżek - przekonywał polityk Suwerennej Polski (klub PiS).

PiS chce dymisji minister klimatu. "To element brudnej gry politycznej"

Współpracownik Zbigniewa Ziobry w swoim wystąpieniu wskazał, że wzrost cen energii jest spowodowany "drogimi uprawnieniami do emisji CO2". - Pan, panie premierze Donaldzie Tusk, nic z tym nie robi - powiedział do w stronę szefa rządu.

Debata nad wotum nieufności. Marek Suski wtargnął na mównicę

- Marek, no proszę cię - zwrócił się do działacza prawicy Suchoń.

Paulina Hennig-Kloska odpowiada PiSowi. "Zastaliśmy pustą kasę"

- Czy pani minister zdaje sobie sprawę, ile już teraz płacą Polacy za prąd, a ile będą płacić niedługo? I to cena w warunkach osłony rządowej, która jest wielkim kłamstwem, bo żeby zmniejszyć ceny energii dopłatą z budżetu państwa, to najpierw trzeba je zabrać podatnikom w podatkach - powiedział poseł Konrad Berkowicz.

Premier broni swojej minister. Złóżcie wniosek na Nowogrodzkiej

- Jeśli chcecie naprawdę skutecznie odwołać tych winnych za Zielony Ład to jedźcie na Nowogrodzką i złóżcie wotum wobec prezesa PiS, który patronował jego wprowadzenie na forum europejskim. Możecie jechać do dalej do Brukseli do pisowskiego komisarza od rolnictwa. Złóżcie tam wotum nieufności - powiedział Donald Tusk. Lider PO przypomniał także o politycznej odpowiedzialności Mateusza Morawieckiego, który zgodził się na zapisy Zielonego Ładu.