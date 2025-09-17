W skrócie Polska nie jest już samotna i posiada realnych sojuszników -podkreślił premier Donald Tusk podczas obchodów rocznicy agresji ZSRR na Polskę.

Premier zwrócił uwagę na konieczność jedności społecznej i pełnego wsparcia dla polskiego wojska, szczególnie w obliczu zagrożeń ze strony Rosji.

Ćwiczenia wojskowe Żelazny Obrońca z udziałem sił sojuszniczych pokazują, że Polska ma silną armię i wsparcie międzynarodowe.

- Bohaterowie tamtych czasów leżą w grobach. Pragną, abyśmy wyciągnęli lekcję z tragedii roku 1939. Jesteśmy na ich grobach, aby czcić ich bohaterstwo. Trzeba nam pamiętać o ich heroizmie, ale też trzeba pamiętać, dlaczego Polska została wówczas sama - powiedział premier w Wytycznie.

Dodał, że największym hołdem dla poległych jest "bezpieczna i mądra Polska".

- Polska, która nie popełni błędów z tamtych czasów, błędów, które doprowadziły do tragedii 1939 roku. Do okupacji, do zajęcia naszych terytoriów przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję - dodał Tusk.

Rocznica sowieckiej napaści. Donald Tusk: Polska nie jest dziś samotna

Podczas przemówienia Donald Tusk nawiązał do ćwiczeń Żelazny Obrońca, które w tych dniach odbywają się w kilku miejscach Polski. Biorą w nich udział nie tylko polscy żołnierze, ale również siły sojusznicze.

- Dziś wszystko jest inne. Wczoraj byłem świadkiem ćwiczeń manewrów Żelaznego Obrońcy. Mamy sojuszników, Polska nie jest dziś samotna - powiedział.

- W ostatnich dniach polscy żołnierze, wspólnie z sojuszniczymi siłami, prowadzą ćwiczenia w wielu miejscach. To wyraz nie tylko solidarności z Polską i Polakami w tych trudnych dniach, ale także dowód, że nasz sojusz jest realny - mówił premier.

Tusk: Wszyscy jesteśmy od tego, żeby stać za polskim wojskiem w sposób bezdyskusyjny

Szef rządu podkreślił, że "już za chwilę polska armia będzie największą armią NATO na kontynencie". - Będzie również jedną z najlepiej wyposażonych - dodał.

Tusk nawiązując do wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną zaznaczał, że takie działania Rosji miały na celu "dezorganizację i chaos". - Musimy utrzymać jedność. Nie możemy dać się podzielić - podkreślał.

- Po pierwsze: nie jesteśmy sami. Po drugie: mamy silne państwo z silną gospodarką, dzięki czemu mogliśmy wyposażyć naszą armię w najlepszy sprzęt - mówił premier.

- Polskie wojsko jest od tego, żeby nas bronić, a my wszyscy jesteśmy od tego, żeby stać za polskim wojskiem w sposób bezdyskusyjny".

Zaznaczył, że żołnierz, czy funkcjonariusz Straży Granicznej nie może zastanawiać się ani przez sekundę, czy coś mu będzie groziło, jeśli otworzy ogień do agresora, lecz potrzebuje świadomości, że stoi za nim całe społeczeństwo.

- Nie może spekulować, zastanawiać się, czy interweniować, czy zestrzelić drona, czy otworzyć ogień do agresora. Nie, to musi być naturalne, automatyczne i będzie takie, jeśli żołnierze będą mieli tę pełną świadomość, że wszyscy bez wyjątku, niezależnie od barw politycznych, jesteśmy z nimi i za nimi - mówił premier.

