Prace nad nowelizacją prawa o ruchu drogowym w dalszym ciągu trwają. Rząd nie zaakceptował dotąd projektu, przez co wprowadzenie nowych przepisów w życie jest opóźnione. Sprawdzamy szczegóły dotyczące planowanych zmian, a dokładniej obniżenia minimalnego wieku dla prawa jazdy kat. B.

Zmiany w prawie drogowym. Prawo jazdy od 17. roku życia

Nowe przepisy wprowadzają ważne zmiany dla młodych kierowców. Możliwe będzie zdobycie prawa jazdy już od 17. roku życia za zgodą rodzica. Młody kierowca musi jednak przez minimum sześć miesięcy jeździć z opiekunem - rodzicem albo każdą inną dorosłą osobą, która ma prawo jazdy od co najmniej pięciu lat. W tym okresie młodych kierowców obowiązuje również zakaz przewożenia osób niepełnoletnich, a także ograniczenia w liczbie pasażerów.

Nie tylko 17-latkowie będą objęci zmianami. Nowelizacja ma wprowadzić okres próbny dla wszystkich nowych kierowców - będzie on trwał przez dwa lata dla pełnoletnich oraz do trzech lat dla niepełnoletnich osób. W trakcie jego trwania mają obowiązywać surowe ograniczenia, takie jak:

całkowity zakaz jazdy po alkoholu,

limity prędkości - 50 km/h w obszarze zabudowanym, 20 km/h w strefie zamieszkania, 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych, 80 km/h na pozostałych drogach,

zakaz przewozu osób za opłatą,

zakaz przewożenia innych nieletnich bez obecności dorosłego opiekuna.

Nowe zasady dla młodych kierowców. Zielony listek to obowiązek

Młodzi kierowcy będą musieli pamiętać o bardzo ważnym detalu - zielonym listku. Samochód będzie musiał być nim oznaczony z przodu i z tyłu przez okres dwóch lat po zdobyciu prawa jazdy. Zasada ta będzie obowiązywać każdego nowego kierowcę, niezależnie od wieku.

Brak naklejki będzie wiązał się z konsekwencjami poważniejszymi niż mandat. Jako że będzie oznaczało to naruszenie przepisów podczas okresu próbnego, będzie mogło prowadzić do cofnięcia uprawnień i ponownej konieczności zdawania egzaminu.

Co więcej, nowi kierowcy otrzymają prawo jazdy z umieszczonym specjalnym kodem, który będzie wskazywał na ograniczone uprawnienia. Najprawdopodobniej będzie to kod 65.

Na co należy uważać? W takich sytuacjach prawo jazdy może zostać odebrane

Młodych kierowców czekają poważne konsekwencje w przypadku złamania jakichkolwiek przepisów prawa drogowego. Przede wszystkim maksymalna liczba punktów karnych, które mogą zebrać, będzie wynosić 13. Osoby, które je zdobędą, będą musiały przejść kurs reedukacyjny - jeśli tego nie zrobią, uprawnienia zostaną im odebrane. Kurs będzie kosztował 300 zł i ma trwać jedną godzinę.

Każde wykroczenie drogowe podczas okresu próbnego to również ryzyko stracenia prawa jazdy. Wystarczą trzy drobne błędy, takie jak przekroczenie prędkości, używanie telefonu podczas jazdy, nieprawidłowego zachowanie wobec pieszych czy brak zapiętego pasa, aby uprawnienia zostały cofnięte. W przypadku popełnienia dwóch wykroczeń okres próbny wydłuża się o kolejne dwa lata.

