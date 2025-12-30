Sprawę nagłośnił Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Jak podkreślono, nagrania trafiały głównie do osób w wieku od 15 do 25 lat i bazowały na treściach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, zaprojektowanych pod algorytm TikToka.

- Chcę polexitu, bo chcę wolności wyboru, nawet jeśli będzie drożej. Nie pamiętam Polski sprzed Unii Europejskiej, ale czuję, że wtedy była bardziej polska - miała mówić jedna z "autorek" kanału Prawilne_Polki.

- Tak, chcę polexitu. Dość rządzenia Polską z Brukseli. Dość straszenia, że bez zgody z zewnątrz sobie nie poradzimy. To nasze prawo, nasze pieniądze i nasze decyzje - mówiła na innym z filmików.

Radek Karbowski, niezależny twórca internetowy, wyliczył, że profil "Prawilne_Polki" w ciągu dwóch tygodni wygenerował 200 tys. wyświetleń i blisko 20 tys. polubień. A 10 proc. to bardzo wysoki stosunek polubień do wyświetleń nawet jeśli liczba polubień jest sztucznie napędzana. Takie wskaźniki mają wpływ na rozprzestrzenianie się treści i napędzają algorytm.

"Prawilne Polki". Rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje

Jak podaje NewsGuard, eksperci ds. mediów społecznościowych określają to zjawisko jako klasyczny przykład inżynierii społecznej, która wykorzystuje algorytmy rekomendacji, psychologię młodych użytkowników i sztuczną inteligencję, aby subtelnie promować określone narracje polityczne.

W sprawie głos zabrał rzecznik rządu Adam Szłapka podczas swojego wtorkowego wystąpienia.- Filmiki były wyraźne wygenerowane przez sztuczną inteligencję. To boty, które mają udawać młode polskie kobiety mówiące o tym, jaka Unia Europejska jest zła - mówił.

Jak podkreślił, "nie ma żadnych wątpliwości, że była to dezinformacja rosyjska". Na nagraniach słychać było bowiem rosyjską składnię.

- Odpowiednie służby, w tym służby specjalnie będą działać w tej sprawie. Państwo ma swoje narzędzia by z tym walczyć - dodał.

"Prawilne Polki" a rosyjska dezinformacja

- Obecnie jest kilka ugrupowań, które przy pomocy sztucznej inteligencji prowadzą rozmaite kampanie. One mają miejsce często na YouTubie, ale również na TikToku - powiedziała w rozmowie z Euronews Aleksandra Wójtowicz, starsza analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Ekspertka przekazała, że treści publikowane przez profil "Prawilne_Polki" były szeroko zgłaszane przez pojedynczych użytkowników, dlatego obecnie konto nie jest już dostępne na TikToku, zostało zablokowane.

- Mamy taki trend, jeśli chodzi o skrajną prawicę, że targetowane są młode dziewczyny. A kto lepiej przemówi do młodych kobiet, jeśli nie inne młode kobiety? Obserwujemy w mediach społecznościowych takie fenomeny jak ruch tradwives, czyli tradycyjne żony. W USA jest tego sporo, ale to przechodzi na grunt polski. Widać zresztą po ostatnich wyborach w Polsce, że ta grupa jest bardzo istotna - powiedziała.

Eksperci podkreślają, że problem nie ogranicza się do Polski czy tematu polexitu. Podobne konta propagują m.in. nieprawdziwe informacje dotyczące Ukrainy czy migrantów w Polsce.

Międzynarodowe raporty ujawniły, że sieci kont AI generują ogromne ilości fałszywych materiałów politycznych na TikToku i innych platformach, obejmujących różne kraje i tematy. Według analizy NewsGuard 41 kont publikowało prawie dziesięć tysięcy filmów z narracją AI na temat polityki europejskiej i amerykańskiej, zbierając łącznie ponad 380 milionów wyświetleń.

Dezinformacja na TikToku. Eksperci alarmują

Kanał na TikToku, na którym pojawiły się wspomniane filmy, został założony w maju 2023 roku. Portal Kontakt24.pl dotarł do informacji, że do niedawna działał pod inną nazwą i należał prawdopodobnie do użytkownika anglojęzycznego, nie publikował materiałów o Polsce.

Wszystko zmieniło się 13 grudnia 2025 roku. Wtedy konto otrzymało nową nazwę "Prawilne_Polki", a także opis, który brzmiał: "Tu mówią piękne polskie dziewczyny, które mówią wprost, własne zdanie. Patriotyzm, suwerenność i normalność w jednym miejscu. NIE DLA EUROKOŁCHOZU #polexit".

Badania przeprowadzone przez UCE Research dla Onetu wskazują, że w 2025 roku TikTok był głównym źródłem informacji o wyborach prezydenckich w Polsce dla 43,7 proc. ankietowanych w wieku od 18 do 25 lat.

Bosacki w "Graffiti": Dzisiaj mamy dostać notatkę w sprawie szczytu z udziałem prezydenta Polsat News