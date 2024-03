W najnowszym badaniu IPSOS na zlecenie TOK FM i Oko.press zapytał Polaków, czy ich zdaniem Rosja może w najbliższych latach dokonać zbrojnej agresji na Polskę. Odpowiedź "zdecydowanie tak" zadeklarowało 12 proc. badanych, a odpowiedź "raczej tak" - 36 proc., co łącznie daje 48 proc. ankietowanych. Odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 32 proc. osób, a 9 proc. jest przekonana, że do ataku armii Putina nie dojdzie. To oznacza, że 41 proc. pytanych jest sceptyczna wobec wizji agresji na Polskę. 11 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.