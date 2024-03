Prawie idealny początek marca. Dobre wieści na weekend

Pierwszy dzień marca jest bardzo ciepły, czym nie różni się specjalnie od "ekstremalnie ciepłego" lutego . Przez kolejne dni dalej będziemy mogli cieszyć się przyjazną, wiosenną pogodą. Potem jednak warunki mocno się zmienią.

Przed nami wiosenny weekend

Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najbliższy weekend będzie ciepły i słoneczny w wielu miejscach. Deszcze mogą się pojawić na zachodzie i południu, jednak będą to raczej słabe opady. Wysoko w górach może również spaść trochę śniegu.

W pierwszy dzień tygodnia nasz kraj znajdzie się między niżem znad Wysp Brytyjskich a wyżem z Rosji. Od południa będzie napływać ciepłe powietrze zwrotnikowe.

Będzie ciepło, z temperaturami w większości kraju od 12 do 15 stopni Celsjusza. Najchłodniej w ciągu dnia będzie miejscami na północy oraz na terenach podgórskich, jednak to wciąż będą spore wartości jak na tę porę roku. Termometry pokażą tam 8-10 st. C.

Sobota będzie pochmurna. Rano, szczególnie na południowym wschodzie, mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Z kolei po południu na zachodzie i południu kraju pojawi się więcej przejaśnień. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Najsilniej powieje wysoko w górach: do około 60 km/h.

W weekend polska znajdzie się w ciepłej strefie, między niżem na zachodzie a wyżem na wschodzie Europy / wxcharts /

Pogoda w niedzielę wciąż ciepła

W drugi dzień weekendu pogoda zbytnio się nie zmieni, ponieważ Polska w dalszym ciągu będzie się znajdować między niżem na zachodzie a wyżem na wschodzie Europy.

Nocą oraz w niedzielę rano lokalnie - szczególnie na południu - mogą występować mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W ciągu dnia wciąż będzie dużo chmur, jednak na zachodzie i południu może wystąpić więcej przejaśnień.

Wciąż będzie ciepło. Termometry pokażą 7-9 st. C na terenach podgórskich i Wybrzeżu do 12-14 stopni Celsjusza w większości Polski. Najcieplej będzie miejscami w centrum i na południu, gdzie mogą się pojawić temperatury rzędu 15-16 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany, zaś na północy, miejscami na Śląsku oraz w Małopolsce również porywisty.

W niedzielę najcieplej będzie w centrum i na południowym zachodzie. Maksymalna temperatura miejscami wyniesie nawet 16 stopni Celsjusza / wxcharts /

Chłodniej po weekendzie

Po weekendzie nadejdzie jednak wyraźne ochłodzenie , które najsilniej zaznaczy się w połowie tygodnia. Na północy i północnym wschodzie temperatury spadną do 1-2 stopni, a w reszcie kraju raczej nie przekroczą bariery 6 stopni Celsjusza. W nocy miejscami może nawet wrócić lekki mróz.

Trzeba się liczyć z możliwymi opadami deszczu ze śniegiem - zwłaszcza w północnej połowie kraju. Według prognoz w połowie przyszłego tygodnia deszcz ze śniegiem i śnieg popadają w większości kraju. Warto jednak pamiętać, że warstwa białego puchu nie utrzyma się zbyt długo.

