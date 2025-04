W nocy z niedzieli na poniedziałek przymrozki obejmą niemal całą Polskę, z wyjątkiem zachodnich krańców kraju.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obejmują całe województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie, a także przeważający obszar województw łódzkiego i małopolskiego.

Pogoda. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również mieszkańców północnych i wschodnich regionów Wielkopolski, a także wschodniej części województw śląskiego i lubuskiego oraz centralnych i wschodnich regionów województwa zachodniopomorskiego.

Alerty obowiązują również na zachodnich krańcach województw dolnośląskiego i opolskiego.

Nawet siedem kresek poniżej zera. Najzimniej będzie na północy kraju

Część ostrzeżeń obowiązuje od sobotniego wieczora, pozostałe wejdą w życie o godz. 22 lub 23 w niedzielę i utrzymają się do około godz. 8 w poniedziałek.

Według IMGW najchłodniejsza noc z niedzieli na poniedziałek będzie na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu, gdzie lokalnie temperatura wyniesie przy gruncie od -4 stopni C do nawet -7 stopni C.

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

W centrum Polski przymrozki utrzymają się na poziomie od -1 stopnia C do około -3 stopni C przy gruncie.

Na południu Polski też prognozuje się spadek temperatury powietrza od -2 stopni C do 0 stopni C, a przy gruncie do -5 stopni C.

Rozwiń

Nadchodzi ocieplenie. Noce nadal będą chłodne

Noc w całym kraju będzie raczej bezchmurna lub z niewielkim zachmurzeniem. Synoptycy nie przewidują praktycznie żadnych opadów.

Poniedziałek będzie kolejnym słonecznym dniem. Temperatura niemal wszędzie przekroczy 13 stopni C, w centrum i na południowym wschodzie będzie około 18, a na zachodzie do 21.

W kolejnych dniach ociepli się, na zachodzie i południowym zachodzie będzie około 23 stopni C, ale w nocy temperatury nie przekroczą kilku kresek powyżej zera.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Spór o "turystykę pogrzebową" w Watykanie. Poseł PiS nagle wyciągnął telefon Polsat News Polsat News