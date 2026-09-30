Susza hydrologiczna w Polsce będzie się pogłębiać, przynajmniej w tym tygodniu - nie mają wątpliwości specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Powstrzymać ją mogą mocniejsze opady deszczu, jednak te pojawią się nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu.

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Kilkadziesiąt ostrzeżeń w całym kraju. Niskie przepływy

Praktycznie do końca tygodnia pogoda będzie wyżowa, z dużą ilością słońca i praktycznie bez opadów. Słabo i przelotnie popada nie wcześniej niż w weekend i do tego czasu susza może się jeszcze pogłębić.

"W najbliższym tygodniu spodziewamy się dalszego rozwoju suszy hydrologicznej" - informuje IMGW w serwisach społecznościowych. Stanie się tak, mimo że jesienią zwykle wody dzięki opadom przybywa, "jednak tegoroczny przełom września i października przynosi słoneczną i suchą pogodę" - czytamy.

Obecnie w Polsce obowiązuje 89 ostrzeżeń hydrologicznych przed suszą, zaś na 306 stacjach pomiarowych notuje się "bardzo niskie przepływy" wody.

"Szansę na poprawę sytuacji mogą przynieść opady, które są wstępnie prognozowane w połowie przyszłego tygodnia" - napisali eksperci IMGW.

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Pierwsze od dłuższego czasu opady deszczu prognozowane są w weekend. W sobotę słabe deszcze mogą się pojawić na północy.

W niedzielę chmur pojawi się więcej i tego dnia słabe deszcze możemy zanotować ponownie na północy Polski, ale też miejscami w centrum. W dalszym ciągu będą to jednak opady na tyle słabe, że nie poprawią ogólnej sytuacji. Mocniej popada w kolejnych dniach.

Na ulewy jeszcze za wcześnie. Nadejdą po weekendzie

Na początku przyszłego tygodnia pogoda zacznie się zmieniać. Nie będzie już tak słonecznie i spokojnie, a jesień pokaże się w mniej przyjaznej odsłonie.

Od poniedziałku w wielu miejscach będzie już pochmurnie, choć z większymi przejaśnieniami. Więcej deszczu popada początkowo głównie na północy i północnym zachodzie

We wtorek znowu będzie mokro, choć tego dnia opady będą słabsze - w wielu miejscach popada raczej symbolicznie, głównie na północnym i południowym wschodzie kraju oraz w centrum

Przez praktycznie cały obecny tydzień będzie słonecznie i spokojnie. Bardziej odczuwalne deszcze wrócą do Polski po weekendzie IMGW materiał zewnętrzny

Bardziej deszczowo zrobi się w połowie przyszłego tygodnia. Od środy może popadać intensywniej, tym razem przede wszystkim na północnym zachodzie. Pochmurnie będzie w większości Polski, a na rozpogodzenia będą mogli liczyć już tylko mieszkańcy południowego wschodu.

Możliwe, że w nocy ze środy na czwartek oraz w kolejnych kilkunastu godzinach miejscami doświadczymy prawdziwych ulew. Dziesięciodniowa prognoza IMGW właśnie ten dzień wskazuje jako najbardziej deszczowy w najbliższym czasie.

Ulewy wrócą do Polski w połowie przyszłego tygodnia. Najmocniej popada na północy, a z czasem również na południu WXCharts materiał zewnętrzny

Bardzo intensywnie może padać wówczas na północnym zachodzie, ale też lokalnie na na południowych krańcach kraju. Więcej wody spadnie też w pasie nadmorskim. Daje to pewne szanse na złagodzenie skutków panującej wciąż suszy, jednak trudno się spodziewać, że pozbędziemy się jej całkowicie.

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