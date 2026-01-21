Prawie 70 proc. stawia sprawę jasno. Nowy sondaż po wecie Nawrockiego

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Niemal 70 proc. badanych oczekuje rozpoczęcia prac nad nowym projektem tzw. ustawy łańcuchowej - wynika z sondażu. Wcześniej przyjęte przez parlament przepisy o zasadach trzymania psów na uwięzi nie znalazły poparcia w Pałacu Prezydenckim, a Karol Nawrocki zawetował ustawę. W badaniu grupą, w której poparcie dla procedowania nowego prawa jest największe, są mieszkańcy wsi.

Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole, gestykulując rękami podczas przemówienia, za nim w tle widoczne są pionowe biało-czerwone flagi narodowe.
Prezydent Karol Nawrocki JACEK DOMINSKI/REPORTERReporter

W skrócie

  • Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową przyjętą wcześniej przez Sejm.
  • W sondażu IBRIS 69,8 proc. ankietowanych jest za rozpoczęciem prac nad projektem prezydenta po wecie.
  • Najwięcej zwolenników kontynuacji prac nad projektem jest wśród mieszkańców wsi i prawicy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podkreśla w środę "Rzeczpospolita", wśród respondentów na "tak" przeważają zwolennicy prawicy, "za" jest także znaczna część mieszkańców wsi.

"Dlaczego to zaskakujące? Ponieważ to wieś stała się niejako kartą przetargową przy prezydenckim wecie, kiedy to Karol Nawrocki odrzucił przyjętą już przez Sejm tzw. ustawę łańcuchową. Zdaniem ekspertów wszystko to oznacza, że kłótnia o to, czyje będzie na wierzchu, jeszcze potrwa. Psy na łańcuchach wciąż czekają, a kością niezgody pozostają wymogi dotyczące wielkości kojców, których głowa państwa uwzględnić nie chce" - czytamy.

W sondażu IBRIS zapytano ankietowanych, czy Sejm powinien rozpocząć prace nad projektem prezydenta, który Karol Nawrocki złożył po zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchowej. 38,3 proc. ankietowanych odparło, że zdecydowanie tak, 31,5 proc., że raczej tak. 10,8 proc. odparło, że raczej nie, 5,3 proc., że zdecydowanie nie, 14,1 proc. nie miało zdania.

Zobacz również:

Premier Donald Tusk
Świat

"Europa nie może sobie pozwolić". Stanowczy wpis Donalda Tuska

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Ustawa łańcuchowa. Nowy sondaż po wecie Karola Nawrockiego

    Według sondażu 45 proc. mieszkańców wsi uważa, że Sejm zdecydowanie powinien zająć się projektem; 33 proc. uważa, że raczej tak; 9 proc., że raczej nie; 5 proc. uważa, że zdecydowanie nie; 8 proc. nie miało zdania.

    Zgodnie z sondażem 39 proc. mieszkańców małych miast do 50 tys. mieszkańców uważa, że zdecydowanie tak, a 35 proc. uważa, że raczej tak; 4 proc., że raczej nie; 3 proc., że zdecydowanie nie; 19 proc. nie ma zdania.

    31 proc. mieszkańców średnich miast (50-250 tys.) wybrało odpowiedź zdecydowanie tak, 33 proc. - raczej tak; 17 proc. raczej nie, 6 proc. zdecydowanie nie, 13 proc. nie miało zdania. 30 proc. mieszkańców dużych miast (powyżej 250 tys.) wybrało odpowiedź zdecydowanie tak, 24 proc. raczej tak; 17 proc. raczej nie, a 9 proc. zdecydowanie nie; 20 proc. nie miało zdania.

    Zobacz również:

    Sondaże poparcia dla Donalda Trumpa. Większość pytanych przeciwna jego działaniom
    Świat

    Sondaże na rocznicę wyborów Trumpa. Większość Amerykanów zgodna

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    "Wydarzenia": Mężczyzna zmarł na przystanku. Tej tragedii można było uniknąćPolsat News

    Najnowsze