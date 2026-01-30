WRządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z udziałem służb oraz przedstawicieli wojewodów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym tematem była aktualna oraz prognozowana sytuacja pogodowa w kraju.

Podczas briefingu po spotkaniu ostrzeżono przed nadchodzącymi silnymi mrozami.

- Największe przewidywane są z niedzieli na poniedziałek. Temperatura w Suwałkach może sięgnąć -27 st. C, zaś odczuwalna -35 st. C - powiedział Wiesław Szczepański, wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pogoda. Fala mrozów nad Polską

- Zwróciliśmy się do wojewodów o szczególną troskę o osoby najbardziej narażone - osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami oraz przebywające w miejscach wymagających kontroli. We wszystkich województwach mamy zapewnienia o miejscach w noclegowniach - przekazał Wiesław Szczepański.

Jak dodał, wojewodów poproszono także o współpracę z marszałkami i starostami, by również dworce autobusowe mogły być udostępnione w godzinach nocnych osobom potrzebującym schronienia.

- Równolegle poleciliśmy sprawdzenie warunków w schroniskach dla zwierząt, aby także one były odpowiednio przygotowane na niskie temperatury. Zaplanowaliśmy kolejne spotkanie w niedzielę wieczorem, w czasie spodziewanego największego mrozu, a także w przyszłym tygodniu w związku z prognozowaną odwilżą - powiedział wiceminister.

Prognoza pogody na weekend. Nawet - 30 st.C

Najbliższe dni mogą się okazać najzimniejszym okresem w tym sezonie.

W najzimniejszej części kraju - rejonie Podlasia i Suwalszczyzny - najbliższej nocy temperatura odczuwalna może spaść do około -26 stopni - wynika z prognozy udostępnionej przez IMGW.

W sobotę w ciągu dnia na północy i północnym wschodzie na termometrach będzie -12, -10 stopni, a w centrum około -8. W nocy jednak temperatury spadną jeszcze mocniej i wyniosą na północnym wschodzie do -22, -20, a lokalnie do -24 stopni Celsjusza.

Wówczas w tych rejonach Polski trzeba będzie uważać. W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę wczesnym rankiem odczuwalna temperatura może wynieść nawet około -30 stopni Celsjusza.

Obecne prognozy wskazują, że siarczyste mrozy nie ustąpią mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia. Pogoda przez ten czas może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia.

"Polityczny WF": Chcą referendum w Krakowie. Wstrząsy wtórne odczuje rząd? INTERIA.PL INTERIA.PL