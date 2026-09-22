Prawie 20 cm świeżego śniegu. Prognoza na ostatni dzień lata

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jesień coraz mocniej wkracza do Polski. W wielu miejscach pojawią się burze z ulewami i silnym wiatrem. Szczególnie wymagające warunki wystąpią we wschodniej połowie kraju. Tam trzeba się liczyć z burzami. Im dalej na południe, tym będzie trudniej: na Podhalu ulewy będą najsilniejsze, a wysoko w górach spadnie śnieg.

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Opady śniegu na Kasprowym Wierchu. Według prognoz IMGW we wtorek w tym rejonie Tatr może spaść 18 cm białego puchu
Śnieg na Kasprowym Wierchu spadł w poniedziałek. We wtorek wysoko w Tatrach może go spaść jeszcze więcejPAP/Grzegorz Momot/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Ostatni dzień kalendarzowego lata nie będzie przyjemny, szczególnie na południu kraju. Tam miejscami popada na tyle intensywnie, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z tego powodu ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wysoko w górach mocniej sypnie śniegiem i tam możliwe będą nawet zawieje i zamiecie śnieżne. Znacznie przyjemniej pod koniec dnia zrobi się na zachodzie.

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Pogoda nie czeka na jesień. Przyszła pod koniec lata

W środę rozpocznie się kalendarzowa jesień, jednak na nadejście typowych dla tej pory roku warunków nie musieliśmy czekać. Od początku tygodnia w większości Polski jest pochmurnie i przelotnie pada. Wtorek nie będzie pod tym względem wyjątkiem.

Zdecydowanie mniej przyjazna aura panować będzie we wschodniej połowie kraju. Tam będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Z kolei na zachodzie z czasem pojawią się większe rozpogodzenia.

Burze na wschodzie przyniosą miejscowe ulewy, dochodzące do 15-25 litrów wody na metr kwadratowy. Niebezpiecznie zrobi się na południowych krańcach Małopolski. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami, dochodzącymi lokalnie do 60 litrów wody na metr kwadratowy.

Mapa pogodowa Europy Środkowo-Wschodniej z oznaczeniem intensywnych opadów deszczu w centralnej części Polski oraz silnych burz na południowym wschodzie, z wyraźną skalą kolorystyczną przedstawiającą natężenie opadów.
Burze i najsilniejsze deszcze na nizinach we wtorek skoncentrują się we wschodniej połowie krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Dość mocno w trakcie burz popada również w rejonie Żuław Wiślanych, gdzie suma opadów może dochodzić do około 30 litrów wody.

Burze przechodzące przez kraj sprowadzą do nas również silny wiatr, którego podmuchy osiągną prędkość do 50-60 km/h, a także drobny grad i miejscami krupę śnieżną.

Mapa Polski z podziałem na regiony i oznaczeniem prognozowanych burz oraz silnych opadów i porywów wiatru w części wschodniej kraju, z użyciem kolorów i symboli zgodnie z przedstawioną legendą.
Na burze muszą uważać przede wszystkim mieszkańcy wschodniej Polski - informuje IMGW w prognozieIMGWmateriał zewnętrzny

W poniedziałek wysoko w Tatrach i Beskidach sypnęło śniegiem i we wtorek sytuacja w tych rejonach się powtórzy. Opady mogą być nawet intensywniejsze: możliwe, że w Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 18 centymetrów.

Zimowo-jesienna aura na południu Polski będzie mocniej odczuwalna również z powodu niskich temperatur.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Rozpoczął się kolejny chłodny dzień. Najgorsze warunki w górach

We wtorek będzie nie tylko pochmurnie, deszczowo i burzowo, lecz także chłodno. Miejscami na południu nie będzie więcej niż 12, a na terenach podgórskich 9-13 stopni Celsjusza.

Nieco cieplej będzie w centrum i na wschodzie oraz na północnym zachodzie, odpowiednio do 15 i maksymalnie 18 stopni.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie większość kraju pokryta jest odcieniami niebieskiego wskazującymi na niższe niż zwykle temperatury, a północno-zachodnia część wykazuje lekkie ocieplenie w odcieniach żółci.
Wtorek będzie chłodnym dniem. Na południu lokalnie może być poniżej 10 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu deszczowej i wietrznej pogody warunki w całej Polsce będą niekorzystne. Tylko na zachodzie z czasem, kiedy wystąpią rozpogodzenia, zmienią się na obojętne.

Mapa Polski z podziałem na strefy biometu na dzień 22 września 2026 roku; przeważająca część kraju oznaczona kolorem czerwonym jako obszar bardzo niekorzystnego biometu, a północno-zachodnia część w odcieniu różowym wskazującym na niekorzystny wpływ wa...
W całym kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Po południu i wieczorem na zachodzie warunki nieco się poprawiąIMGWmateriał zewnętrzny

We wtorek w ciągu dnia nad morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej mocniej powieje: w porywach do 45-65 km/h. Równie silne podmuchy możemy zanotować tam, gdzie pojawią się burze. Wysoko w Karpatach tak silny wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

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Jakub Wojciechowski

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