W skrócie W najbliższych dniach czeka nas gwałtowne ochłodzenie i pogorszenie pogody w całym kraju.

Wkrótce będzie o prawie 10 stopni mniej, do tego pojawią się wichury, przed którymi IMGW planuje ostrzeżenia.

Weekend oraz początek przyszłego tygodnia zapowiadają się chłodno, pochmurnie i deszczowo. Na szybką poprawę nie mamy co liczyć.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wtorek i środa będą ostatnimi dniami, w trakcie których w większości Polski będzie słonecznie i pogodnie. Już we wtorek po południu w północnej części kraju zacznie się chmurzyć i popada deszcz, podobnie będzie w środę, zaś czwartek i piątek mogą się okazać wyjątkowo nieprzyjemne - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przyjdzie "prawdziwa", mokra i chłodna jesień.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Pogoda. Koniec złotej polskiej jesieni. Zmiany nastąpią błyskawicznie

Do tej pory poranne, gęste mgły były praktycznie jedynymi nieprzyjemnymi zjawiskami pogodowymi. W miarę jak kontrolę nad naszym krajem przejmą niże, czeka nas więcej niekorzystnych zmian.

W środę, tak jak we wtorek, największe zachmurzenie zapanuje na północy, na wybrzeżu może słabo popadać. Kolejnego dnia chmur napłynie jeszcze więcej - w czwartek może padać w wielu miejscach, a do tego w górach możliwe będą nawet lokalne burze. Zacznie też mocniej wiać: w porywach do 60 km/h.

W czwartek czeka nas załamanie pogody, z intensywniejszymi opadami deszczu, ale też wciąż dość wysokimi temperaturami WXCharts materiał zewnętrzny

Mimo wyraźnego pogorszenia pogody dalej będzie ciepło, jak na tę porę roku: przeważnie od 17 do 23 stopni Celsjusza - zarówno w środę, jak i w czwartek.

W czwartek temperatury w Polsce wciąż będą wyraźnie wyższe od średniej wieloletniej. Ta sytuacja zmieni się w piątek WXCharts materiał zewnętrzny

Potem pogodę będą kształtować wędrujące z zachodu fronty atmosferyczne. "Zrobi się pochmurnie i deszczowo" - podkreślają synoptycy w prognozie.

Dalsze pogorszenie aury nastąpi w piątek. Nie tylkocbędzie pochmurnie i deszczowo, ale też doświadczymy prawdziwego spadku temperatur. Podczas gdy w czwartek zanotujemy jeszcze do 23 st. C, to dzień później w najcieplejszych miejscach będzie maksymalnie 14 stopni, czyli o prawie 10 mniej.

Do tego dojdzie bardzo silny wiatr, który w piątek na północy Polski wyniesie od 35 do 50 km/h, jednak możliwe będą porywy do 90 km/h. W wielu miejscach uczucie chłodu może być dojmujące.

W piątek wichury w północnej Polsce mogą miejscami osiągać porywy dochodzące do 90 km/h - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Wichury w piątek będą na tyle silne, że IMGW prognozuje wydanie tego dnia ostrzeżeń pierwszego stopnia dla nadmorskich terenów Pomorza Zachodniego oraz województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Po piątkowym spadku temperatury pozostaną na dość niskim, ale też typowym dla października poziomie. Nie możemy liczyć na rychły powrót słonecznej aury.

Pogoda z nieprzyjazną wersją jesieni. Tak będzie przez kolejne dni

Przez cały weekend będzie nieprzyjemnie, ze sporym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu. W sobotę termometry pokażą w większości kraju od 13 stopni na północnym wschodzie do 17 stopni Celsjusza w zachodniej połowie kraju. Wrócą wichury, które nad morzem osiągną w porywach do 80 km/h.

Niedziela będzie bardzo podobna, z deszczem w wielu miejscach, ale wiatr na północy tym razem nieco osłabnie i jego porywy dojdą do 60 km/h. Dalej będzie dość chłodno: od 13 do 16 stopni.

Po wyraźnym ochłodzeniu, które nastąpi w piątek przez dłuższy czas nie możemy liczyć na powrót wyższych temperatur IMGW materiał zewnętrzny

Niemal identycznej pogody doświadczymy na początku przyszłego tygodnia, choć w poniedziałek przelotne deszcze utrzymają się głównie w północnej połowie kraju. Temperatury nie wzrosną i wyniosą przeważnie od 11 do 15 st. C.

Możliwe, że trochę cieplej zrobi się w połowie przyszłego tygodnia, jednak dalej będziemy notować przelotne opady deszczu.

-----