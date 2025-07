W skrócie Politycy PiS i Konfederacji podgrzewają temat migracji na polsko-niemieckiej granicy, widząc w nim szansę na osłabienie rządu Donalda Tuska.

Sprawa nielegalnych migrantów stała się politycznym numerem jeden, a prawica rywalizuje, kto będzie bardziej wiarygodny w ochronie granicy.

Rząd wprowadza kontrole na granicach, ale opozycja uznaje je za spóźnione i krytykuje brak wcześniejszej reakcji.

Sprawa nieszczelnej granicy polsko-niemieckiej, przez którą do Polski zawracani są przez niemieckie służby migranci staje się w ostatnich dniach politycznym tematem numer jeden. Nie jest to dobra wiadomość dla rządu, za to wręcz doskonała dla prawicowej opozycji. To polityczne paliwo zarówno dla PiS, jak i Konfederacji.

Nic dziwnego zatem, że najaktywniejsi w nagłaśnianiu problemu są właśnie politycy tych partii, którzy rywalizują ze sobą o to, kto okaże się bardziej stanowczym obrońcą polskich granic. Jedni i drudzy masowo wizytują w ostatnich dniach przejścia graniczne z Niemcami, by podkreślić wagę problemu.

Zdaniem opozycji sprawa nielegalnej migracji jest dla rządu dewastująca

Zdaniem naszych rozmówców z PiS i Konfederacji sprawa granicy jest dla rządu Donalda Tuska druzgocąca. Politycy prawicy dziwią się, że przez długi czas rząd nie reagował na kolejne doniesienia i lekceważył problem, który narastał.

- Alarmowaliśmy o tym już rok temu i dziwię się, że rząd przez ten czas nic z tym nie zrobił, widząc przecież, jak ta sprawa rezonuje wśród ludzi. W czasie rozmów z ludźmi podczas ostatniej kampanii wyborczej to był jeden z głównych poruszanych tematów. Widać, że to jest coś co ludzi mocno porusza - mówi Interii Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceszef MSZ.

Jak usłyszeliśmy w PiS, nie było też przypadkiem, że w czasie kampanii wyborczej Karol Nawrocki jako kandydat trzykrotnie był na granicy polsko-niemieckiej i alarmował o problemie z przerzucanymi z Niemiec migrantami. PiS widział w badaniach, że to jest sprawa, która budzi emocje.

- Może tego z Warszawy nie było wtedy widać, ale w badaniach to wychodziło. To miało gigantyczny wpływ na mobilizację prawicy w wyborach i na to, że udało się przebić 50 procent w drugiej turze - uważa jeden z naszych rozmówców z PiS, który pracował w sztabie Karola Nawrockiego. - Przypominam, że Nawrocki był trzy razy na granicy, a wtedy to były incydenty. Teraz jest to systemowa przerzutka. Mówią o tym wszyscy i wszędzie - dodaje.

Robert Bąkiewicz i obywatelskie patrole obrony granic

A mówi się o tym między innymi za sprawą działalności Roberta Bąkiewicza i jego Ruchu Obrony Granic.

Bąkiewicz, były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, zorganizował na granicy polsko-niemieckiej tzw. patrole obywatelskie, które dokumentują i umieszczają w sieci sytuacje przekazywania migrantów stronie polskiej.

Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji i przewodniczący zespołu parlamentarnego ds. nielegalnej migracji podkreśla, że kwestią czasu było to, że problem zachodniej granicy wybuchnie i że rząd miał czas, aby się do tego przygotować.

- Wtedy, gdy wszyscy mówili wyłącznie o problemie na granicy białoruskiej, ja wraz z innymi posłami Konfederacji, wchodzącymi dziś w skład parlamentarnego zespołu ds. nielegalnej migracji mówiliśmy, że za chwilę ten sam problem będzie dotyczył granicy zachodniej. Wtedy problem dotyczył cofania migrantów, którzy rzeczywiście dostali pozwolenie na pracę w Polsce od rządu PiS i emigrowali do Niemiec. Dziś sytuacja jest nieporównanie trudniejsza, bo Niemcy cofają do nas migrantów, z których znakomita większość nie ma żadnych dokumentów. Wierzymy więc na słowo stronie niemieckiej, że to są ludzie, którzy do Niemiec trafili z Polski. To nie powinno tak wyglądać - mówi Interii Krzysztof Mulawa z Konfederacji.

Dodaje, że temat budzi ogromne emocje wśród zwykłych ludzi i że nie uda się go zamieść pod dywan.

To samo mówią zresztą politycy PiS, którzy wzrost zainteresowania tematem widzą choćby po swoich własnych zasięgach w mediach społecznościowych. W rozmowie z Interią przekonują, że ten temat "demoluje obecną władzę" i że rząd zrobi wszystko, żeby to wyciszyć.

Premier reaguje i zapowiada kontrole na granicach

Rozmówcy Interii zauważają też, że gdyby było inaczej, to Donald Tusk nie podjąłby decyzji o wprowadzeniu kontroli na granicy. Wedle zapowiedzi premiera i rozporządzenia MSWiA kontrole na granicach z Niemcami i z Litwą mają obowiązywać od 7 lipca do 5 sierpnia. Na polsko-niemieckiej granicy funkcjonować będzie 50 przejść granicznych, a na granicy polsko-litewskiej 13 przejść.

W PiS i Konfederacji uważają jednak, że to spóźnione działania, a mleko się już rozlało. Zwłaszcza, że politycy rządowi zaczęli w mediach mocno krytykować tzw. patrole obywatelskie Roberta Bąkiewicza, nazywając je "bojówkami".

"Im bardziej państwo polskie odzyskuje kontrolę na granicach, tym mocniej jest atakowane przez PiS, Konfederację i ich bojówki. Wpierw wpuścili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki, zarabiając na wizach, a teraz próbują sparaliżować naszą Straż Graniczną. Nie pozwolimy na to" - napisał w środę premier na platformie X, odpowiadając na zarzuty polityków opozycji.

W PiS i Konfederacji łapią się za głowę. - Niczego się nie nauczyli z czasów, gdy politycznie przegrali temat ochrony granicy z Białorusią. Wtedy stali po stronie tych, co atakowali polską granicę przeciwko tym, co jej bronili i dziś robią dokładnie to samo, stają po stronie atakujących - oburza się nasz rozmówca z PiS.

- Atakowanie w takiej sytuacji patroli obywatelskich jako jakichś bojówek to pójście pod prąd emocji społecznych. Dziwne, że Tusk w to idzie - dziwi się polityk Konfederacji.

Prawica mówi jednym głosem, ale trwa licytacja, kto mocniej

Zresztą sam prezydent elekt Karol Nawrocki też jest w tej sprawie dość jednoznaczny. Publicznie podziękował obrońcom granic i oskarżył Donalda Tuska o podsycanie konfliktu między Strażą Graniczną a obywatelami, którzy organizują patrole.

- Bardzo mi przykro, że państwo polskie przez wiele miesięcy nie radziło sobie z kryzysem na granicy i to obywatele musimy wypełniać. Doskonale państwo wiecie, że sobie nie radziło w ten sposób, że Niemcy podrzucali Polsce nielegalnych migrantów, reagowali na to obywatele państwa polskiego i za to im dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o to, do czego doszło, za co odpowiada Donald Tusk, to oczywiście pewne konflikty między Strażą Graniczną a obywatelami, są tym, za co odpowiada premier Tusk - stwierdził Karol Nawrocki.

Sprawa ochrony zachodniej granicy jest jedną z tych, w której cała prawa strona sceny politycznej mówi jednym głosem.

Można jednak odnieść wrażenie, że PiS i Konfederacja zaczęły już licytację w tym, kto jest bardziej wiarygodny i skuteczny w wykorzystaniu tego tematu do osłabienia rządu.

Politycy Konfederacji na każdym kroku przypominają PiS sprawę "afery wizowej" i tego, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy migranci także przybywali do Polski. PiS odpowiada, że w przeciwieństwie do obecnego rządu prowadził odpowiedzialną politykę migracyjną i wpuszczał jedynie pracowników sezonowych na wizach pracowniczych.

Obie partie widzą duży potencjał w tym temacie, jeśli chodzi o mobilizację i pozyskiwanie prawicowych wyborców. W PiS jest świadomość tego, że Konfederacja jest bardziej wiarygodna w tej kwestii, dlatego politycy PiS robią w ostatnich dniach wszystko, aby także "zbudować" się w tym temacie.

- To naturalny mechanizm, że i my, i Konfederacja zajmujemy się tym tematem, bo wspólnie od wielu miesięcy alarmujemy o tym, co się na granicy dzieje. Dyskusja o tym, jak powinna wyglądać polityka migracyjna jest wciąż przed nami i dobrze by było, gdybyśmy jako opozycja także mogli w niej uczestniczyć na równych zasadach - tłumaczy Paweł Jabłoński z PiS.

Kamila Baranowska

