W skrócie Politycy prawicy skrytykowali publicznie wypowiedź Waldemara Żurka dotyczącą działań przeciwko agresji wobec obywateli Ukrainy w Polsce.

Waldemar Żurek poinformował, że powołano ponad 100 prokuratorów do ścigania przestępstw z nienawiści i uprzedzeń narodowościowych, a działania te były zapowiedziane już w lutym.

Wypowiedzi Żurka zostały przedstawione przez prawicowych polityków jako przykład rzekomej dyskryminacji Polaków i faworyzowania Ukraińców.

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Waldemar Żurek był jednym z obecnych na organizowanych na warszawskim Placu Zamkowym uroczystościach związanych ze świętem niepodległości Ukrainy.

Prokurator generalny dziękował żołnierzom ukraińskim za ich poświęcenie i składał życzenia obywatelom mierzącego się z rosyjską agresją kraju. Przypomniał też o krokach polskiego rządu podjętych wobec przejawów nienawiści skierowanych przeciwko nim ze strony niektórych polskich obywateli.

Słowa Żurka odbiły się szerokim echem. Prokurator generalny mówił o aktach agresji wobec Ukraińców

- Widzę, bo nie mam zamkniętych oczu, co robi ruska propaganda z niektórymi Polakami, i chcę was zapewnić, że jako prokurator generalny powołałem ponad 100 prokuratorów w całym kraju, którzy od lutego tego roku bardzo aktywnie, razem z policją ścigają każdy przejaw nienawiści - mówił Waldemar Żurek.

Wskazywał, że polskie służby na bieżąco reagują na wszelkie przejawy agresji wobec Ukraińców. - Nie chciałbym więcej widzieć tych scen, które widzimy czasem w telewizji, czy w internecie - powiedział.

- Ale zobaczcie, co dzieje się dalej. Ci, którzy myśleli, że bezkarnie mogą obrażać, lżyć, bić, następnego dnia prowadzeni są w kajdankach do sądu i idą do aresztu. Podjęliśmy działania nie doraźne, ale systemowe. Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni - przekonywał Żurek.

"Polonofobia", "V kolumna". Prawica wściekła po słowach ministra

Nagranie z wypowiedzią ministra sprawiedliwości udostępniają na swoich profilach w mediach społecznościowych prawicowi politycy. "Polonofobia stała się oficjalną doktryną upadającego rządu Tuska. Żurek wyznaczył 100 prokuratorów do nękania Polaków bzdurnymi oskarżeniami o mowę nienawiści. Ukraińscy przestępcy mają się w Polsce dobrze, bo prokuratorzy mają uganiać się za Polakami" - napisał Janusz Kowalski.

W podobnym tonie wypowiadał się rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. "Za Bodnara prokuratorzy ścigali tylko żołnierzy strzegących granic, za Żurka będą już ścigać każdego, kto ośmieli się powiedzieć brzydkie słowo o Ukraińcu. Skończy się jak w Suwałkach, gdzie pobity chłopak jest ścigany za 'znieważenie sprawcy'" - czytamy w jego poście.

Konrad Berkowicz przekonywał, że "V kolumna już tu jest i ma się świetnie", natomiast poseł PiS Dariusz Matecki stwierdził, że "100 prokuratorów zamiast ścigać kryminalistów zajmuje się sprawdzaniem czy nie napisałeś, ze jesteś niezadowolony, że Tusk oddaje nasze rakiety Ukraińcom albo że Polacy umierają w kolejkach do lekarzy, a Ukraińcy, którzy nigdy składek nie zapłacili korzystają z naszego systemu opieki zdrowotnej".

We wtorkowym "Graffiti" Polsat News europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik przekonywała, że "minister Żurek wpisał się w piątą kolumnę ukraińską w Polsce".

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- Przypomnijmy, że pan prokurator generalny jest polskim ministrem, nie ukraińskim. Jeżeli tak bardzo podoba mu się bronienie Ukrainy, niech wyjedzie na Ukrainę i tam reprezentuje interes Ukrainy, ale nie w Polsce - mówiła, a w poście w mediach społecznościowych pytała, "czy jesteśmy w Polsce, czy na Ukrainie".

Opóźnione oburzenie? Żurek zapowiadał działania w lutym

Specjalne przeszkolenie prokuratorów Waldemar Żurek zapowiadał już w lutym. Podkreślał, że w Polsce będzie działać ok. 100 prokuratorów, którzy specjalizować będą się w kwestiach mowy nienawiści i uprzedzeń - nie tylko wobec Ukraińców.

- Trzeba podkreślić, że w mniejszych prokuraturach, gdzie liczba przestępstw jest mniejsza, prokuratorzy będą mieli referaty, ale część ich referatów - poza innymi sprawami - będą stanowić sprawy związane z uprzedzeniami, w których będą się specjalizować - mówił na antenie Radia Olsztyn minister.

O działaniach zespołów Żurek mówił także w lipcu, wskazując, że problem występował już w przeszłości, jednak zgłoszenia dotyczące aktów nienawiści na tle narodowościowym rzadko kończyły się w sądzie.

- Ja tu nie ustąpię, będę monitorował te zespoły prokuratorów - zapewniał wówczas prokurator generalny.

- Ponad 100 prokuratorów zostało specjalnie przeszkolonych w tym zakresie. Pracują w prokuraturach rejonowych, ale także trzech w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, gdzie mamy bardzo dużo takich zgłoszeń - podkreślał.



