Noc z niedzieli na poniedziałek najmroźniejsza okazała się w Jeleniej Górze, gdzie zanotowano -3,4 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiele wskazuje jednak na to, że kolejna noc miejscami będzie znacznie chłodniejsza. Zanim to jednak nastąpi, czeka nas przeważnie spokojny dzień.