"Prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego" niedaleko granicy z Rosją. Akcja służb
Niedaleko granicy z Obwodem Królewieckim w miejscowości Osieka w woj. warmińsko-mazurskim odnaleziono przedmiot przypominający drona. Na miejscu trwa akcja służb. "Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego" - przekazała w komunikacie Żandarmeria Wojskowa.
W skrócie
- W okolicach miejscowości Osieka blisko granicy z Obwodem Królewieckim znaleziono przedmiot przypominający drona, co spowodowało interwencję służb.
- Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że oględziny wskazują na drona pochodzenia wojskowego, przeznaczonego do obserwacji i nieposiadającego cech bojowych.
- Sprawę nadzoruje 8 Wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, a na miejscu prowadzone są czynności procesowe.
- Dzisiaj po godzinie 9 policjanci z Bartoszyc zostali poinformowani, że na jednym z pól w okolicach miejscowości Osieka został znaleziony przedmiot przypominający drona - powiedział w rozmowie z Polsat News asp. sztab. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
- Na miejsce udali się policjanci, którzy potwierdzili to zgłoszenie. Cały teren został zabezpieczony tak, aby nikt do tego przedmiotu się nie zbliżał - dodał Jackowski.
Żandarmeria Wojskowa potwierdza. "Dron pochodzenia wojskowego"
Informacje o odnalezionym obiekcie potwierdza Żandarmeria Wojskowa, która zaznacza jednocześnie, że oględziny wskazują na to, że znaleziony obiekt jest dronem wojskowym.
"W dniu 09.05.2026 w godzinach porannych Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymała informację, że w okolicy miejscowości Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie odnaleziono niezidentyfikowany obiekt latający. Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie DRON pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych" - poinformowano w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
Jak dodano, postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora 8 Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
"Na miejscu trwają niezbędne czynności procesowe" - przekazała Żandarmeria Wojskowa.