W skrócie W okolicach miejscowości Osieka blisko granicy z Obwodem Królewieckim znaleziono przedmiot przypominający drona, co spowodowało interwencję służb.

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że oględziny wskazują na drona pochodzenia wojskowego, przeznaczonego do obserwacji i nieposiadającego cech bojowych.

Sprawę nadzoruje 8 Wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, a na miejscu prowadzone są czynności procesowe.

- Dzisiaj po godzinie 9 policjanci z Bartoszyc zostali poinformowani, że na jednym z pól w okolicach miejscowości Osieka został znaleziony przedmiot przypominający drona - powiedział w rozmowie z Polsat News asp. sztab. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

- Na miejsce udali się policjanci, którzy potwierdzili to zgłoszenie. Cały teren został zabezpieczony tak, aby nikt do tego przedmiotu się nie zbliżał - dodał Jackowski.

Żandarmeria Wojskowa potwierdza. "Dron pochodzenia wojskowego"

Informacje o odnalezionym obiekcie potwierdza Żandarmeria Wojskowa, która zaznacza jednocześnie, że oględziny wskazują na to, że znaleziony obiekt jest dronem wojskowym.

"W dniu 09.05.2026 w godzinach porannych Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymała informację, że w okolicy miejscowości Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie odnaleziono niezidentyfikowany obiekt latający. Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie DRON pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych" - poinformowano w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak dodano, postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora 8 Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

"Na miejscu trwają niezbędne czynności procesowe" - przekazała Żandarmeria Wojskowa.

