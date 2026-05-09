"Prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego" niedaleko granicy z Rosją. Akcja służb

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Niedaleko granicy z Obwodem Królewieckim w miejscowości Osieka w woj. warmińsko-mazurskim odnaleziono przedmiot przypominający drona. Na miejscu trwa akcja służb. "Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego" - przekazała w komunikacie Żandarmeria Wojskowa.

Fragment mapy z zaznaczeniem miejsca znalezienia szczątków drona i szczegółowym ujęciem rozbitego obiektu w lesie.
Przy granicy z Obwodem Królewieckim znaleziono szczątki wojskowego drona (zdj. ilustracyjne)Google Earth / Maxym Marusenko/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • W okolicach miejscowości Osieka blisko granicy z Obwodem Królewieckim znaleziono przedmiot przypominający drona, co spowodowało interwencję służb.
  • Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że oględziny wskazują na drona pochodzenia wojskowego, przeznaczonego do obserwacji i nieposiadającego cech bojowych.
  • Sprawę nadzoruje 8 Wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, a na miejscu prowadzone są czynności procesowe.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Dzisiaj po godzinie 9 policjanci z Bartoszyc zostali poinformowani, że na jednym z pól w okolicach miejscowości Osieka został znaleziony przedmiot przypominający drona - powiedział w rozmowie z Polsat News asp. sztab. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Zobacz również:

Zdj. ilustracyjne. Dron morski znaleziony u wybrzeży Lefkady
Świat

Tajemniczy dron u wybrzeży Grecji. Wojsko wszczęło dochodzenie

Patryk Idziak
Patryk Idziak

- Na miejsce udali się policjanci, którzy potwierdzili to zgłoszenie. Cały teren został zabezpieczony tak, aby nikt do tego przedmiotu się nie zbliżał - dodał Jackowski.

Żandarmeria Wojskowa potwierdza. "Dron pochodzenia wojskowego"

Informacje o odnalezionym obiekcie potwierdza Żandarmeria Wojskowa, która zaznacza jednocześnie, że oględziny wskazują na to, że znaleziony obiekt jest dronem wojskowym.

"W dniu 09.05.2026 w godzinach porannych Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymała informację, że w okolicy miejscowości Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie odnaleziono niezidentyfikowany obiekt latający. Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie DRON pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych" - poinformowano w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak dodano, postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora 8 Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

"Na miejscu trwają niezbędne czynności procesowe" - przekazała Żandarmeria Wojskowa.

Zobacz również:

Drony wleciały i rozbiły się na Łotwie. Jeden z nich uszkodził zbiornik do magazynowania ropy
Świat

Drony na Łotwie, nowe doniesienia wojska. "Systemy wykrywania zawiodły"

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski
Domański w „Graffiti” o programie SAFE: Jestem dumny, że mogę tę umowę podpisaćPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze