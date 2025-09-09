"Prawda, panie prezydencie?". Tusk z pytaniem do Nawrockiego, szybka reakcja
Donald Tusk i Radosław Sikorski zarzucili Karolowi Nawrockiemu i jego otoczeniu, że w czasie wizyty w USA krytykowali polski rząd. Oskarżeniom tym zaprzeczyli prezydencki minister ds. międzynarodowych Marcin Przydacz oraz rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jednocześnie zarzucili premierowi, że powinien przeprosić Donalda Trumpa za swoje wcześniejsze krytyczne komentarze wypowiadane pod adresem amerykańskiego prezydenta.
W skrócie
- Donald Tusk i Radosław Sikorski oskarżyli Karola Nawrockiego i jego otoczenie o krytykę polskiego rządu podczas wizyty w USA.
- Oskarżenia te zostały zdementowane przez prezydenckiego rzecznika Rafała Leśkiewicza.
- Marcin Przydacz i Rafał Leśkiewicz zarzucili premierowi, że w przeszłości wypowiadał się krytycznie na temat prezydenta USA Donalda Trumpa.
"Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie?" - napisał za pośrednictwem X premier Donald Tusk.
Na wpis premiera odpowiedział rzecznik Karola Nawrockiego. "Obrażanie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa było karygodne. Brak refleksji i przeprosin źle świadczy o Pańskiej odpowiedzialności za słowa. Prawda, Panie Premierze?" - napisał w odpowiedzi Rafał Leśkiewicz.
Donald Tusk zwrócił się do prezydenta. Rzecznik Nawrockiego: Nikt nie składał donosów
Wcześniej podobną opinię jak premier wyraził również szef MSZ Radosław Sikorski. "Dlaczego Pańscy ludzie donosili w Waszyngtonie na Premiera i demokratyczny rząd wolnej Polski, próbując blokować mu dostęp do Białego Domu" - pisał, zwracając się do Karola Nawrockiego.
Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz zaprzeczył jednak w Polsat News tym oskarżeniom. - Dementuję te nieprawdziwe informacje, jakoby członkowie delegacji, czy sam pan prezydent Nawrocki, składali jakiekolwiek donosy do prezydenta Donalda Trumpa na Donalda Tuska czy na członków rządu Donalda Tuska - powiedział Leśkiewicz.
Przydacz uderza w rząd. "Zacznijcie mieć jakieś sukcesy"
Do zarzutów rządu odniósł się również we wtorek prezydencki minister ds. międzynarodowych Marcin Przydacz. - Widać, że strona rządząca ma trudności z akceptacją sukcesu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu i próbuje od każdej strony atakować. Każdy, kto nie jest zacietrzewiony politycznie, widzi, że to była dobra wizyta, dobrze przygotowana - stwierdził.
Przydacz również zarzucił premierowi, że ten w przeszłości niepochlebnie wypowiadał się na temat Donalda Trumpa, dlatego teraz utrzymuje z nim dobrych relacji. - Pan premier Donald Tusk wypowiadał się bardzo nieprzyzwoicie na temat polityków z obozu republikanów, w tym przede wszystkim pana prezydenta Donalda Trumpa, nie myśląc o tym, że być może za jakiś czas będzie to prezydent Stanów Zjednoczonych - powiedział.
- Zacznijcie mieć jakieś sukcesy w polityce międzynarodowej, wtedy będzie się mogli nimi chwalić, a nie próbować przykrywać swoimi niezbyt mądrymi komentarzami sukcesy innych - dodał.