Prawda o przestępczości Ukraińców w Polsce. Dane są jednoznaczne

Jolanta Kamińska

Jolanta Kamińska

Spośród cudzoziemców to Ukraińcy najczęściej pojawiają się w policyjnych statystykach podejrzanych. Ale gdy zestawimy to z liczebnością poszczególnych społeczności, obraz wygląda zupełnie inaczej. Co naprawdę mówią dane o przestępczości cudzoziemców i dlaczego właśnie Ukraińcy tak często stają się bohaterami internetowych oskarżeń?

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Radiowóz policyjny oraz samochód Straży granicznej
Samochody policji i straży granicznej; zdj. ilustracyjne Stach Antkowiak East News

Spis treści:

  1. Przestępstwa w Polsce. Podejrzani Ukraińcy versus Polacy
  2. Gruzini i Kolumbijczycy w policyjnych statystykach
  3. Cudzoziemcy, którzy nie mają na pieńku z policją
  4. Dezinformacja na temat Ukrainy. Pik w między majem a lipcem
  5. "Podejrzany Ukrainiec". Wskazuje pole do nadużyć

Konta szerzące w Polsce dezinformację uwielbiają grać na antyimigranckich nutach, szczególnie antyukraińskich. Kiedy pojawiają się doniesienia o nowym przestępstwie, a sprawcy nie zostają natychmiast wskazani, w przestrzeni internetowej odpowiedzialność często przypisuje się Ukraińcom. Potwierdzają to analizy NASK-u.

Narasta wrażenie, że Ukraińcy często dopuszczają się w naszym kraju przestępstw. Jakie są fakty?

Interia przeanalizowała najnowsze dane udostępnione nam przez Komendę Główną Policji, dotyczące narodowości osób podejrzanych o przestępstwa w 2026 roku. Wynika z nich, że poza Polakami, w okresie od stycznia do lipca, podejrzanymi najczęściej byli: Ukraińcy (5616 osób), Gruzini (663), Białorusini (567), Kolumbijczycy (271) oraz Mołdawianie (234).

Liczby wskazują, że wśród cudzoziemców najczęściej przestępstwa w naszym kraju rzeczywiście popełniali obywatele Ukrainy. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, jaki odsetek wszystkich ukraińskich imigrantów stanowią podejrzani, okazuje się, że wcale nie wyróżniają się wysoką przestępczością.

Tabela przedstawiająca liczbę podejrzanych w Polsce w 2026 roku z podziałem na narodowości, z wyszczególnieniem miesięcznych danych dla Polski, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Kolumbii i Mołdawii oraz widoczną najwyższą liczbą podejrzanych wśród Polaków.
Podejrzani w Polsce według obywatelstwa; dane Komendy Głównej Policji za okres: styczeń-lipiec 2026INTERIA.PL

Przestępstwa w Polsce. Podejrzani Ukraińcy versus Polacy

Ukraińcy są aktualnie najliczniejszą grupą cudzoziemców przebywających w Polsce. Z szacunków wynika, że nad Wisłą mieszka ich około 1,8-1,9 mln. Właśnie taką liczbę podawał niedawno wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Oznacza to, że na tysiąc Ukraińców przebywających w Polsce około trzech jest podejrzanych o popełnienie przestępstwa. To liczby mniejsze niż w przypadku samych Polaków. Przekładając najnowszą statystykę policyjną na ogólną liczbę obywateli, okazuje się, że na tysiąc osób cztery są podejrzane o popełnienie przestępstwa.

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Gruzini i Kolumbijczycy w policyjnych statystykach

Jak sytuacja wygląda w przypadku innych narodowości? Poza policyjnymi danymi, posługujemy się tutaj wynikami eksperymentalnego badania przeprowadzonego przez GUS, w którym wskazano liczbę cudzoziemców przebywających w Polsce według stanu na koniec grudnia 2025 roku.

Zestawiając dane, okazuje się, że spośród cudzoziemców przebywających w Polsce, odsetek przestępczości jest zdecydowanie najwyższy wśród Gruzinów. Zakładając, za danymi GUS, że mieszka ich u nas około 49 tys., statystycznie około 13 osób na tysiąc jest podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

W przypadku ponad 179 tys. Białorusinów - drugiej najliczniejszej grupy imigrantów, 567 podejrzanych daje około trzy osoby na tysiąc, czyli wynik niemal identyczny jak w przypadku Ukraińców.

Dużo wyższa przestępczość występuje z kolei wśród około 26 tys. Kolumbijczyków mieszkających w Polsce. Na tysiąc osób prawie 10 weszło w konflikt z prawem. Podobnie sytuacja kształtuje się wśród obywateli Mołdawii - statystycznie osiem na tysiąc kwalifikuje się w kategorii "podejrzanych".

Cudzoziemcy, którzy nie mają na pieńku z policją

Są też narodowości, które w statystyce podejrzanych w roku 2026 pojawiają się niezwykle rzadko. Wśród Europejczyków policja wskazuje: jednego Litwina, dwóch Chorwatów, trzech Finów, czterech Szwajcarów i Słoweńców, pięciu Greków, sześciu Irlandczyków, ośmiu Belgów oraz dziesięciu Norwegów i Portugalczyków.

Policyjne dane, które opisujemy, dotyczą wyłącznie spraw zakończonych. - Zarówno rejestracja podejrzanego jak i pokrzywdzonego widoczna jest w statystyce przestępczości dopiero w chwili zakończenia prowadzonego postępowania, a podejrzany w zestawieniach statystycznych prezentowany jest jednokrotnie przy kwalifikacji czynu wiodącego - precyzuje podinsp. Monika Matyjewicz Radca Wydziału Prasowo-Informacyjnego Komendy Głównej Policji.

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Dezinformacja na temat Ukrainy. Pik w między majem a lipcem

Dane są jednoznaczne, skąd więc powielana - zwłaszcza w mediach społecznościowych - opinia, że Ukraińcy częściej niż inni cudzoziemcy dopuszczają się w Polsce przestępstw?

Izabela Jarka, ekspertka NASK z Ośrodka Analizy Dezinformacji, wprost wskazuje na szerzące się narracje dezinformacyjne na temat Ukraińców, które - jak mówi - utrzymują się na stabilnym poziomie od wybuchu wojny w 2022 roku.

- Spoglądając jednak na ostatnie miesiące, największy pik tych treści odnotowaliśmy między majem a lipcem - podkreśla w rozmowie z Interią.

To właśnie wtedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, w którym nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę "Bohaterów UPA", co z kolei wywołało w Polsce falę oburzenia i poskutkowało decyzją Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego i napięciami na linii Polska-Ukraina.

Wydarzenia przełożyły się na społeczne nastroje, czego dowodził m.in. opublikowany w lipcu sondaż CBOS. Po raz pierwszy od inwazji Rosji, większość Polaków była przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy - 52 proc. Przeciwne zdanie deklarowało 42 proc. ankietowanych.

"Podejrzany Ukrainiec". Wskazuje pole do nadużyć

Kiedy polityczny spór o bohaterów i odznaczenia się rozpędzał, w mediach społecznościowych popularność zyskiwała narracja o tym, że Ukraińcy to "banderowcy" stanowiący realne zagrożenie dla Polaków.

Konta szerzące dezinformację wykorzystywały rzeczywiste zdarzenia i towarzyszący mu konflikt, by tworzyć fałszywe przekazy. Polem do nadużyć okazują się doniesienia o przestępstwach popełnianych w Polsce.

- Jeśli sprawcy nie zostaną natychmiast wskazani, w przestrzeni internetowej odpowiedzialność przypisuje się w pierwszej kolejności Ukraińcom - mówi ekspertka.

Cel? - Pogłębić polaryzację i skłócać Polskę z Ukrainą. Działa tu klasyczna zasada, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta - mówi Izabela Jarka.

- Rosja realizuje swoje cele wojskowe, podczas gdy my jako społeczeństwo ulegamy coraz silniejszym podziałom. Obserwujemy zorganizowane kampanie dezinformacyjne, prowadzone przez konta antyukraińskie lub profile o przekazie zbieżnym z prorosyjskim, szerzące treści ksenofobiczne i nawołujące do nienawiści. A to może w konsekwencji doprowadzić do wzajemnych fizycznych ataków - kwituje ekspertka w dziedzinie dezinformacji.
Jolanta Kamińska-Samolej (kontakt do autorki: jolanta.kaminska@firma.interia.pl)

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