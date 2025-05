Nocą temperatury w wielu regionach kraju mogą dochodzić nawet do -8 stopni Celsjusza.

Ciepłe powietrze w najbliższym czasie nie ma szans na dotarcie do naszego kraju. Uniemożliwia mu to rozległy wyż Riccarda, który wpływa na pogodę w dużej części Europy. Z chłodem będziemy się zmagać przynajmniej do połowy maja - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Za dnia będzie chłodno, ale w nocy mroźnie.