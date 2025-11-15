Pracownik ZUS prosi o oświadczenie i wypełnienie załącznika Z-3? To podstęp

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ostrzeżenie przed oszustami. Chodzi o przestępców podszywających się pod pracowników ZUS-u. W celu wyłudzenia dokumentów oraz poufnych danych osoby te wykorzystują prawdziwe imiona i nazwiska osób pracujących w Zakładzie.

ZUS poinformował o napływających od klientów zgłoszeniach dotyczących otrzymania fałszywych wiadomości mailowych. Maile o tytule "Oświadczenie ZUS" zawierają prośbę o wypełnienie i odesłanie załącznika Z-3. Rzeczony załącznik służy przestępcom do wyłudzenia danych osobowych i numerów kont bankowych.

Oszuści podszywają się pod pracowników ZUS. Przestępcy wysyłają maile

Wiadomości, które wysyłają oszuści, zawierają imię i nazwisko prawdziwego pracownika ZUS, numer telefonu oddziału oraz adres konkretnej placówki. Ponadto mail zawiera załącznik Z-3 - adresat jest proszony o jego uzupełnienie i odesłanie.

Jak podkreśla ZUS, załącznik służy tylko i wyłącznie wyłudzeniu danych. To typowy przykład phishingu - oszustwa polegającego na podszyciu się pod daną osobę, instytucję lub firmę w celu wyłudzenia informacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie żąda przesyłania wniosków, formularzy ani dokumentów drogą mailową, ani nie kontaktuje się w taki sposób w tego rodzaju sprawach.

Jak czytamy na stronie ZUS-u: "Wnioski, np. Z-3, nigdy nie są przyjmowane drogą mailową. Należy je przekazywać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)".

Już w przeszłości ZUS ostrzegał przed oszustwami polegającymi na podszywaniu się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z treścią komunikatu opublikowanego 19 maja 2025 roku na stronie ZUS-u: "Oszustwa są ścigane z urzędu, a wyłudzenie pieniędzy jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności".

Co zrobić, gdy otrzymamy podejrzaną wiadomość?

Oszuści opracowują coraz to bardziej wyrafinowane metody na dokonanie wyłudzeń różnych danych. Fałszywe maile to tylko jeden z licznych sposobów. Co możemy zrobić, gdy otrzymamy podejrzaną wiadomość?

Przede wszystkim - nigdy nie podawajmy nikomu poufnych informacji. Chodzi tutaj nie tylko o wiadomości e-mail, ale również SMS-y, czy wiadomości przesyłane za pośrednictwem różnego typu komunikatorów.

Po drugie - gdy podejrzana wiadomość zawiera link, nie należy w niego klikać. W przeciwnym razie narażamy się na zainfekowanie urządzenia złośliwym oprogramowaniem. Co więcej, nie powinniśmy pobierać żadnych załączników, jeśli takie znajdują się w podejrzanych wiadomościach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: "W razie wątpliwości skontaktuj się z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer 22 560 16 00 (pn.-pt. 7:00-18:00) lub odwiedź placówkę".

