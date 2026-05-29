Pracownik zakładu PGZ zatrzymany. Zarzucają mu szpiegostwo

Do zatrzymania - jak poinformował szef MON w mediach społecznościowych - doszło 27 maja na podstawie postanowienia Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jak wyjaśnił Kosiniak-Kamysz, chodzi o "obywatela RP, pracownika jednego z zakładów Grupy PGZ". Zarzuty postawiono w oparciu o art. 130 p. 2 dotyczący szpiegostwa na rzecz obcego państwa.

Zatrzymano podejrzanego o szpiegostwo. To pracownik PGZ

"Materiał dowodowy zgromadziła SKW przy wsparciu ABW" - przekazał minister, dodając, że poznański sąd okręgowy podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

"Nie tylko podpisujemy bardzo ważne kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE, ale również właściwie chronimy polski przemysł zbrojeniowy" - czytamy w poście szefa MON.

Do sprawy ustosunkował się również minister koordynator służb specjalnych. "Kolejny podejrzany o szpiegostwo w areszcie. Dobra robota SKW, ABW i prokuratury!" - napisał Tomasz Siemoniak.

To już drugie zatrzymanie osoby podejrzanej o szpiegostwo w tym miesiącu. Ponad tydzień temu ABW informowała o trzech osobach, które usłyszały podobne zarzuty w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Trzej obywatele polscy są podejrzani o czynne zaangażowanie w "gromadzenie środków przeznaczonych na zakup sprzętu na potrzeby wojsk rosyjskich, a także propagandowe wspieranie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".

Zatrzymani na zlecenie obywatela Rosji powiązanego z rosyjskimi służbami mieli prowadzić działania o charakterze wywiadowczym, m.in. prowadzić rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących w Polsce. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

