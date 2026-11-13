Pracownik Telewizji Republika usłyszał zarzut. Żurek: Wdarcie do budynku

W skrócie Pracownik Telewizji Republika, Jarosław O., usłyszał zarzut naruszenia miru domowego w związku z wydarzeniami z 20 maja 2026 roku w budynku Prokuratury Krajowej.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że legitymacja dziennikarska nie zwalnia z przestrzegania przepisów i nie jest przepustką do wszystkich miejsc.

Podejrzany Jarosław O. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, a prokuratura zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

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"Pracownik Telewizji Republika, Jarosław O., usłyszał zarzut naruszenia miru domowego (art. 193 par. 1 Kodeksu karnego). Sprawa dotyczy wydarzeń z 20 maja 2026 roku, kiedy pracownicy stacji wdarli się do strefy ochronnej budynku Prokuratury Krajowej podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza" - poinformował Waldemar Żurek na platformie X.

Minister sprawiedliwości wskazał, że "Jarosław O. nie opuścił tego obszaru, pomimo żądań funkcjonariuszy Służby Więziennej, zapewniających w nim porządek i bezpieczeństwo".

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Pracownik Telewizji Republika usłyszał zarzut. Żurek: Prawo obowiązuje wszystkich

"Warto przypomnieć jedną podstawową zasadę: legitymacja dziennikarska nie jest przepustką uprawniającą do wejścia wszędzie i w każdych okolicznościach" - wskazał Żurek.

Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył przy tym, że "ochrona miru domowego obejmuje nie tylko prywatne domy i mieszkania, ale również określone przestrzenie instytucji publicznych". "Dotyczy to także Prokuratury Krajowej, gdzie ze względu na charakter prowadzonych postępowań obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa i kontroli dostępu" - podkreślił.

"Osoby posiadające legitymację prasową mają prawo zbierać informacje, zadawać pytania i informować opinię publiczną. Nie oznacza to jednak, że mogą ignorować obowiązujące przepisy" - zaznaczył.

"O tym, czy doszło do przestępstwa, zdecyduje niezależny sąd, z poszanowaniem domniemania niewinności i pełnego prawa do obrony. Prawo obowiązuje wszystkich. Bez wyjątków. Nie ma świętych krów" - zakończył Żurek.

Jarosław O. w budynku Prokuratury Krajowej. Śledczy: Wdarł się do strefy ochronnej

Dodajmy, że wcześniej o sprawie poinformowała Prokuratura Krajowa. Z jej komunikatu wynika, że "Jarosław O., bez uprzedniego uzyskania w Biurze Przepustek Prokuratury Krajowej karty identyfikacyjnej uprawniającej do wejścia i przebywania na terenie obiektu oraz bez poddania się obowiązkowej kontroli bagażu i kontroli pirotechnicznej, przekroczył bez uprawnienia urządzenia systemu kontroli dostępu i wdarł się do strefy ochronnej budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie".

Śledczy ujawnili, że "pomimo żądań funkcjonariuszy Służby Więziennej, zapewniających porządek i bezpieczeństwo na terenie obiektu, podejrzany budynku nie opuścił".

Prokuratura zaznaczyła, że podstawą przedstawionego zarzutu był materiał dowodowy zgromadzony w toku śledztwa. Mowa przede wszystkim o "zapisie z monitoringu budynku Prokuratury Krajowej, protokole oględzin, materiałach pozyskanych z portali internetowych, nagraniu bezpośredniej transmisji telewizyjnej Telewizji Republika uzyskanym z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także zeznaniach świadków, w tym funkcjonariuszy Służby Więziennej".

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"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jarosław O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień" - czytamy w komunikacie.

Śledztwo prowadzone jest w Prokuraturze Krajowej. Jak ujawniono, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania "wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji".



