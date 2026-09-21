Pracownik Republiki zakłócał wywiad. Zapadła decyzja ws. wstępu do Sejmu

Alicja Krause

Alicja Krause

Zapadła decyzja o wstrzymaniu Miłoszowi Kłeczkowi pozwolenia na wstęp na teren Kancelarii Sejmu. Wcześniej pracownik Telewizji Republika zakłócał wywiad posła Adriana Witczaka. "Wtargnął przed kamerę (...) i urządził chuligańską prowokację" - skomentował zachowanie Kłeczka polityk Koalicji Obywatelskiej.

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Miłosz Kłeczek i Adrian Witczak w garniturach i czerwonych krawatach, wychodzą z eleganckiego pomieszczenia.
Miłosz Kłeczek z Telewizji Republika i poseł KO Adrian WitczakZbyszek Kaczmarek / Marcin Banaszkiewicz / FotoNewsAgencja FORUM

W skrócie

  • Miłosz Kłeczek stracił pozwolenie na wstęp do Kancelarii Sejmu po zakłóceniu wywiadu posła Adriana Witczaka.
  • Incydent polegał na tym, że Kłeczek przerwał rozmowę prowadzoną przez Karolinę Opolską z TVP Info.
  • Po zdarzeniu Kłeczek został wyprowadzony przez Straż Marszałkowską, a decyzję o wstrzymaniu pozwolenia podjął szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.
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W piątek w sejmie Karolina Opolska z TVP Info prowadziła rozmowę na żywo z posłem Koalicji Obywatelskiej Adrianem Witczakiem. W pewnym momencie wywiad przerwało zachowanie pracownika Telewizji Republika Miłosza Kłeczka.

"Kłeczek wtargnął przed kamerę TVP, zakłócił mój wywiad i urządził chuligańską prowokację. Został wyprowadzony przez Straż Marszałkowską, a ja złożyłem wniosek o zakaz wstępu" - napisał w poniedziałek Witczak.

Tego samego dnia szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec wydał decyzję w tej sprawie. "Po zapoznaniu się z pana pismem podjąłem decyzję o wstrzymaniu panu Miłoszowi Kłeczkowi pozwolenia na wstęp" na teren Kancelarii - czytamy w dokumencie udostępnionym przez Witczaka.

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Nagranie z incydentu w Sejmie opublikował w swoich mediach społecznościowych sam Kłeczek. Jak widzimy, pracownik Republiki podszedł do dziennikarki TVP Info oraz jej gościa.

- O, tu mnie widać. Kłaniam się, Miłosz Kłeczek - powiedział, pytając następnie, czy może się dosiąść.

- Dzień dobry, ale my mamy rozmowę na temat bezpieczeństwa - odpowiedziała mu dziennikarka. O to, aby Kłeczek "nie przeszkadzał", zaapelował także poseł Witczak.

Między Kłeczkiem a Opolską doszło następnie do krótkiej wymiany zdań dotyczącej m.in. Trybunału Konstytucyjnego. - Przeszkadza pan w obradach Sejmu. Marszałek zwraca panu uwagę. Proszę zejść - powiedziała w pewnym momencie dziennikarka.

W pewnym momencie Kłeczek został wyprowadzony przez Straż Marszałkowską.

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