W skrócie Miłosz Kłeczek stracił pozwolenie na wstęp do Kancelarii Sejmu po zakłóceniu wywiadu posła Adriana Witczaka.

Incydent polegał na tym, że Kłeczek przerwał rozmowę prowadzoną przez Karolinę Opolską z TVP Info.

Po zdarzeniu Kłeczek został wyprowadzony przez Straż Marszałkowską, a decyzję o wstrzymaniu pozwolenia podjął szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

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W piątek w sejmie Karolina Opolska z TVP Info prowadziła rozmowę na żywo z posłem Koalicji Obywatelskiej Adrianem Witczakiem. W pewnym momencie wywiad przerwało zachowanie pracownika Telewizji Republika Miłosza Kłeczka.

"Kłeczek wtargnął przed kamerę TVP, zakłócił mój wywiad i urządził chuligańską prowokację. Został wyprowadzony przez Straż Marszałkowską, a ja złożyłem wniosek o zakaz wstępu" - napisał w poniedziałek Witczak.

Tego samego dnia szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec wydał decyzję w tej sprawie. "Po zapoznaniu się z pana pismem podjąłem decyzję o wstrzymaniu panu Miłoszowi Kłeczkowi pozwolenia na wstęp" na teren Kancelarii - czytamy w dokumencie udostępnionym przez Witczaka.

"Kłeczek nie wejdzie na teren Parlamentu. Są granice, których nie można bezkarnie przekraczać" - podsumował swój wpis poseł KO.

Pracownik TV Republika zakłócił wywiad posła KO. "Przeszkadza pan"

Nagranie z incydentu w Sejmie opublikował w swoich mediach społecznościowych sam Kłeczek. Jak widzimy, pracownik Republiki podszedł do dziennikarki TVP Info oraz jej gościa.

- O, tu mnie widać. Kłaniam się, Miłosz Kłeczek - powiedział, pytając następnie, czy może się dosiąść.

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- Dzień dobry, ale my mamy rozmowę na temat bezpieczeństwa - odpowiedziała mu dziennikarka. O to, aby Kłeczek "nie przeszkadzał", zaapelował także poseł Witczak.

Między Kłeczkiem a Opolską doszło następnie do krótkiej wymiany zdań dotyczącej m.in. Trybunału Konstytucyjnego. - Przeszkadza pan w obradach Sejmu. Marszałek zwraca panu uwagę. Proszę zejść - powiedziała w pewnym momencie dziennikarka.

W pewnym momencie Kłeczek został wyprowadzony przez Straż Marszałkowską.



