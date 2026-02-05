Pracownik MON podejrzany o szpiegostwo. Nowy komunikat prokuratury

Dagmara Pakuła

Dalsze czynności w sprawie podejrzanego o szpiegostwo cywilnego pracownika MON prowadzić będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przekazała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Z uwagi na niejawny charakter postępowania w najbliższym czasie nie pojawią się nowe informacje w sprawie.

Funkcjonariusz w czarnym mundurze z oznaczeniem ABW na plecach, wyposażony w kamizelkę taktyczną i radiokomunikację.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przejęło sprawę pracownika MON podejrzanego o szpiegostwo. Zdj. ilustracyjneabw.gov.pldomena publiczna

W skrócie

  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przejęła dalsze czynności w sprawie podejrzanego o szpiegostwo pracownika cywilnego MON.
  • Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące po usłyszeniu zarzutów działania na rzecz obcego wywiadu.
  • Departament, w którym pracował zatrzymany, odpowiada za planowanie strategiczne i zarządzanie kryzysowe w MON.
Zatrzymany we wtorek w siedzibie MON w Warszawie wieloletni pracownik resortu obrony usłyszał w środę zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu, a następnie na wniosek prokuratury został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące.

Jak przekazał w dniu zatrzymania rzecznik MON Janusz Sejmej, było ono efektem wielomiesięcznej współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która prowadziła postępowanie, z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej.

Pracownik MON zatrzymany został przez Żandarmerię Wojskową na polecenie prokuratora z 8. Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratura ta podała w czwartek, że to pracownik cywilny Departamentu Strategii i Planowania Obronnego resortu obrony narodowej oraz że postępowanie karne w sprawie wszczęto w oparciu o materiały zgromadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Pracownik MON podejrzany o szpiegostwo. Sprawę przejmuje ABW

W środę mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, czyli działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy i sąd wniosek ten uwzględnił.

Dalsze czynności w tej sprawie - podała warszawska prokuratura okręgowa - prowadzić będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Z uwagi na niejawny charakter postępowania, dalsze informacje w przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie nie będą udzielane" - zaznaczono w komunikacie prokuratury.

    Wiceminister obrony Stanisław Wziątek powiedział w czwartek w Polskim Radiu 24, że podejrzany wykonywał w ministerstwie "proste czynności administracyjne". Dodał jednak, że choć "wydaje się, że nie miał dostępu do ściśle tajnych informacji planistycznych", to "być może mógł się o nie otrzeć".

    Pracownik MON podejrzany o szpiegostwo. Czym zajmuje się Departament Strategii i Planowania Obronnego MON?

    Departament Strategii i Planowania Obronnego MON zajmuje się m.in. opracowywaniem projektów strategicznych dokumentów planistycznych - w tym Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, Dyrektywy Obronnej, Planu Reagowania Obronnego, czy głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa.

    W kompetencjach departamentu leży również przygotowanie propozycji w kwestii doskonalenia funkcjonowania resortowego systemu zarządzania kryzysowego w ramach systemu narodowego i sojuszniczego oraz zasad i procedur podwyższania gotowości obronnej państwa.

    Departament zajmuje się też organizowaniem programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych - prowadzi na przykład wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa i koordynuje w resorcie proces wnioskowania o uznanie obiektów jednostek podległych lub nadzorowanych przez szefa MON, oraz obiektów o charakterze wojskowym, za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

