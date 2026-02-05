Pracownik MON miał szpiegować dla obcego wywiadu. Jest decyzja sądu

W skrócie Sąd zdecydował o areszcie na trzy miesiące dla pracownika MON podejrzanego o współpracę z obcymi służbami.

Pracownik MON został zatrzymany 3 lutego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego na polecenie prokuratury.

Według nieoficjalnych informacji zatrzymany miał współpracować z rosyjskim i białoruskim wywiadem.

"Sąd zdecydował o areszcie na 3 miesiące dla pracownika MON podejrzanego o współpracę z obcymi służbami. Został on zatrzymany 3 lutego na polecenie prokuratury po działaniach i ustaleniach SKW" - przekazał Tomasz Siemoniak.

3 lutego Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego państwa.

O operacji służb informował we wtorek dziennikarz Polsat News Michał Stela. "Według moich informacji rano doszło do akcji Służby Kontrwywiadu Wojskowego i zatrzymania szpiega działającego na rzecz innego państwa. Jest to wieloletni pracownik MON" - czytamy.

"Byłbym ostrożny w ferowaniu na rzecz jakiego państwa pracował. Według moich informacji czynności z zatrzymanym trwają" - napisał na platformie X. Jak podkreślił Stela, zatrzymanie potencjalnego agenta pokazuje "dobrą pracę służb".

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP zatrzymany to pracownik cywilny z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Nieoficjalnie wiadomo, że zatrzymany to 60-latek. Mężczyzna pracował w MON od ponad 30 lat. Według Onetu służby stawiają mu zarzut współpracy z rosyjskim i białoruskim wywiadem.

Według źródła, na które powołuje się Onet, potencjalny szpieg został wyprowadzony przez Żandarmerię Wojskową. Współpraca zatrzymanego z obcym wywiadem miała być dokładnie dokumentowana i analizowana.

