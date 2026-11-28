Spis treści: Nakaz zwrotu niemal 50 tys. zł z odsetkami po dwóch latach zatrudnienia Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji Możliwość umorzenia długu przez ZUS?

Katarzyna Klessa, mając 27 lat, straciła wzrok i słuch w wyniku powikłań pooperacyjnych oraz sepsy. Mimo niepełnosprawności zdecydowała się na aktywność zawodową, aby finansowo odciążyć matkę. Znalazła pracę na pół etatu w Fundacji "Możesz" i zarabiała dwa tys. zł, przy czym w tym samym czasie pobierała rentę specjalną z ZUS.

Nakaz zwrotu niemal 50 tys. zł z odsetkami po dwóch latach zatrudnienia

Katarzyna Klessa otrzymała rentę specjalną. Kobieta informowała przed sądem, że korespondencja z ZUS trafiała do niej wyłącznie w formie papierowej, przez co jako osoba niewidoma nie mogła samodzielnie zapoznać się z treścią dokumentów i musiała polegać na pomocy matki.

- Pismo było wysyłane papierowo, a z racji braku wzroku ważne jest, żebym była prawidłowo poinformowana. Dlaczego moja mama musi wszystko czytać? - powiedziała Katarzyna Klessa w rozmowie z TVP3 Szczecin.

Zgodnie ze stanowiskiem odwołującej się ZUS nie poinformował jej skutecznie o zakazie podejmowania pracy zarobkowej podczas pobierania tego świadczenia. Z kolei matka kobiety przyznała, że nie zapoznała się dokładnie z zapisami dotyczącymi warunków wypłaty świadczenia, ponieważ przyznanie środków zbiegło się z trudną sytuacją materialną rodziny.

- Nie doczytała w piśmie o zasadach. To była wtedy taka wielka radość, ponieważ nie miałyśmy pieniędzy na życie. Renta to było ratowanie nas - podkreśliła w rozmowie z TVP3 Szczecin pani Katarzyna.

Po dwóch latach od podjęcia zatrudnienia ZUS wezwał kobietę do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami, co łącznie daje kwotę niemal 50 tys. zł.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji

Sąd Apelacyjny w Szczecinie nie przychylił się do argumentacji kobiety, oddalił jej apelację i utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Uzasadniając decyzję, sędzia Beata Górska zaznaczyła, że choć po ludzku można współczuć wnioskodawczyni, to system ubezpieczeń społecznych opiera się na zasadzie solidaryzmu społecznego, a nie ekwiwalentności świadczeń.

Z tego powodu sąd nie ma podstaw prawnych, aby interpretować obowiązujące przepisy na korzyść pani Katarzyny.

Możliwość umorzenia długu przez ZUS?

Na ostatniej rozprawie nie pojawili się pełnomocnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo prawomocnego wyroku sytuacja finansowa rodziny zależy teraz od decyzji samej instytucji. ZUS ma bowiem uprawnienia, by zwolnić panią Katarzynę z obowiązku zwrotu nienależnie pobranych środków.

Jeżeli urząd nie zdecyduje się na umorzenie należności z renty specjalnej, jedynym wsparciem pozostaje internetowa zbiórka pieniędzy zorganizowana na rzecz spłaty zadłużenia.

Źródło: TVP3 Szczecin



