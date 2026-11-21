W skrócie Żandarmeria Wojskowa prowadzi oględziny miejsc upadku obiektów, które w piątek naruszyły polską przestrzeń powietrzną w województwach lubelskim i podkarpackim.

Służby zakończyły sprawdzanie pod kątem materiałów wybuchowych w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem, gdzie prokuratorzy rozpoczęli proces zabezpieczania śladów i przedmiotów do badań.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że piątkowy atak był jednym z największych od początku wojny, podkreślając, że Rosja wciąż przekracza kolejne granice.

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Niezidentyfikowane obiekty latające spadły w piątek w miejscowościach: Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Rudnik nad Sanem (pow. niżański, woj. podkarpackie) i Mołodycz (pow. jarosławski, woj. podkarpackie).

W Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem służby specjalistyczne w piątek zakończyły sprawdzanie miejsc pod kątem zagrożeń radiologicznych, chemicznych i obecności materiałów wybuchowych. Te miejsca jako pierwsze określono jako "czyste".

- Już wczoraj prokuratorzy podjęli decyzję o rozpoczęciu zabezpieczania śladów i przedmiotów do dalszych badań. Czynności te będą trwały także dzisiaj - powiedział PAP w sobotę rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Żandarmeria z nowymi informacjami

Rzecznik oddziału ŻW w Lublinie mjr Damian Stanula powiedział w sobotę, że zespół dochodzeniowo-śledczy prowadzi oględziny miejsca upadku pocisku w Nowym Lipowcu.

- Natomiast zespół prewencyjny otacza teren, odgradza go, zabezpiecza i pomaga grupie dochodzeniowo-śledczej w realizacji swoich czynności procesowej - dodał.

W sobotę w południe ŻW przekazała nowe informacje, zgodnie z którymi także w Mołodyczu zakończyło się sprawdzanie potencjalnego zagrożenia.

"Czynności przez wyspecjalizowane służby na miejscu odnalezienia niezindentyfikowanych obiektów powietrznych wyeliminowały zagrożenie radiologiczne, chemiczne oraz obecność materiałów wybuchowych" - przekazał ppłk Rokosz w komunikacie.

Teraz żandarmeria pod nadzorem prokuratury zabezczpieczy fragmenty obiektów do dalszych badań laboratoryjnych.

"Jednocześnie Żandarmeria Wojskowa apeluje, znalazłeś nieznany przedmiot - PAMIĘTAJ, nie dotykaj, nie przemieszczaj, oddal się, ostrzeż innych, powiadom służby, zadzwoń na numer alarmowy 112" - podkreślił rzecznik.

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Kosiniak-Kamysz po wtargnięciu rosyjskich obiektów. "Rosja przekracza kolejne granice"

W piątek wczesnym rankiem trzy rosyjskie obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce podczas jednego z ataków na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. Według służb w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w nocy operowało rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu, które wystrzeliwało zarówno rakiety Kindżał, rakiety Ch-101 oraz znaczną liczbę dronów odrzutowych i dronów klasycznych. Później gen. dyw. Ireneusz Nowak sprecyzował, że w sumie Rosja użyła 26 pocisków Kalibr, 72 rakiet Ch-101, 503 dronów (z czego 202 odrzutowych) oraz siedmiu bombowców dalekiego zasięgu Tu-95 i czterech Tu-160.

- Już dzisiaj możemy powiedzieć, że ten atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z oddziaływaniem na Rzeczpospolitą był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To świadczy o tym, że Rosja w żaden sposób nie deeskaluje, nie zatrzymuje się, tylko przekracza kolejne granice - stwierdził Kosiniak-Kamysz.



