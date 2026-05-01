Prace poszukiwawcze na Wołyniu. IPN podał najnowsze informacje

W skrócie Instytut Pamięci Narodowej poinformował o zakończeniu kolejnego etapu prac poszukiwawczych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu, podczas którego odkryto dwie mogiły zbiorowe i jeden grób indywidualny.

Prace prowadzone były w miejscach wskazanych na podstawie archiwalnych relacji, a teren dawnych wsi jest obecnie trudny do identyfikacji z powodu zatarcia śladów zabudowy.

IPN planuje dalsze poszukiwania i zamierza uzyskać zgodę na prace ekshumacyjne od strony ukraińskiej oraz kontynuować działania również w Hucie Pieniackiej.

"Prace poszukiwawcze w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu dobiegły końca. Pierwsze szczątki odnaleźliśmy już pierwszego dnia poszukiwań" - poinformowała minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Wyjaśniła, że przy dawnym kościele eksperci szukali jam grobowych ofiar rzezi wołyńskiej z 1943 r. "Ofiar, które po dziś dzień nie doczekały się godnego pochówku, choć każda z nich miała imię i nazwisko" - podkreśliła.

Wołyń. Kolejny prac poszukiwawczych zakończony

Na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca w Woli Ostrowieckiej, w miejscu, gdzie w sierpniu 1943 r. dokonano zbiorowego mordu na polskiej ludności, zespół ekspertów zlokalizował nieznaną dotychczas mogiłę zbiorową.

"Choć wstępny etap odkrywania zarysów jamy grobowej nie pozwala na ten moment precyzyjnie oszacować liczby znajdujących się tam ofiar, znalezisko jednoznacznie potwierdza, że jest to mogiła o charakterze zbiorowym" - zaznaczył IPN.

Równolegle w Ostrówkach specjaliści odnaleźli grób zbiorowy przy fundamentach dawnej szkoły. Odnaleźli też, naprzeciwko lokalnego cmentarza, pojedynczy grób. Miejsce to wskazał przed laty leśnik, który po natrafieniu na pojedynczą kość powiadomił pracownika IPN.

"Teren ten został wówczas oznaczony drewnianym krzyżem i wyznaczony do weryfikacji, a obecne badania potwierdziły obecność szczątków ofiary. Łącznie w tym etapie prac odkryto dwie mogiły zbiorowe oraz jeden grób indywidualny" - poinformował IPN.

Kolejne poszukiwania w Ostrówkach. Celem znalezienie mogił 350 osób

Instytut podkreślił, że prace charakteryzowały się wysokim stopniem trudności. Specjaliści pracowali na terenie dawnych wsi, które dzisiaj nie istnieją, a wszelki ślad po zabudowie został zatarty.

"Typowanie miejsc pochówku odbywało się na podstawie archiwalnych relacji świadków sprzed wielu lat, które ze względu na upływ dekad miały charakter jedynie przybliżony" - wyjaśnił Instytut.

To nie pierwsze badania przeprowadzane w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. W latach 1992, 2011 oraz 2015 odnaleziono tam i godnie pochowano szczątki 674 osób. Celem obecnych poszukiwań jest odnalezienie mogił kolejnych 350 osób.

IPN kontynuuje poszukiwania mogił na Wołyniu

Po analizie zebranych informacji Instytut Pamięci Narodowej niezwłocznie złoży do strony ukraińskiej wniosek o zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Gdy zostaną one przeprowadzone, będzie można zorganizować uroczyste pochówki ofiar zbrodni. Spoczną one na Cmentarzu w Ostrówkach, gdzie znajduje się mogiła ze szczątkami ludzi, które zostały ekshumowane w ubiegłych latach.

Prócz prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej IPN otrzymał od ukraińskich władz zgodę na poszukiwania w Hucie Pieniackiej, położonej na obszarze obecnego obwodu lwowskiego.

- Kolejne działania będziemy tam rozpoczynali w tym roku, jeszcze przed wakacjami - powiedział niedawno zastępca prezesa IPN Krzysztof Szwagrzyk.

