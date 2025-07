Duda odniósł się też do wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni, oceniając go jako inteligentnego i coraz bardziej doświadczonego polityka.

Andrzej Duda skomentował nominację Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości, ironizując, że zrealizował on jego wcześniejsze wezwanie do rezygnacji, kierowane do sędziów angażujących się w politykę.

- Rzeczywiście pan minister Żurek zrealizował moje wezwanie, które już kilkukrotnie formułowałem przy nominacjach sędziowskich , mówiąc do sędziów: "Proszę państwa, jeżeli państwo chcecie się zająć polityką, to bardzo proszę przestać udawać sędziów, zdjąć togi oficjalnie i powiedzieć, że w takim razie jesteście państwo politykami" - przekonywał prezydent.

Andrzej Duda pytany był również o słowa Szymona Hołowni , który na antenie Polsat News wskazał, że był zachęcany do przeprowadzenia "zamachu stanu" i niedopuszczenia do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego .

Prezydent przyznał, że nie zdziwiła go wypowiedź marszałka i potwierdził, że zamierza spotkać się z nim w przyszłym tygodniu, by o tym porozmawiać.

- To są ludzie, którzy przez ostatnie lata kompromitowali się, dostosowując swoje poglądy do aktualnej sytuacji politycznej w różnych sprawach, choćby w kwestii ułaskawienia (...). Wiadomo było, że to są ludzie z otoczenia Donalda Tuska, że to jest również ten tzw. establishment prawniczy - mówił, pytany o to, czy domyśla się, kto mógł próbować przekonywać Hołownię do podjęcia tego typu działań.