Pozostałości pestycydu w orzechach. Pilny komunikat GIS

Paulina Eliza Godlewska

W jednej z partii orzechów włoskich stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości tetrametryny - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Stosowanie środków ochrony roślin zawierających w składzie ten pestycyd jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne. Partia wskazanego produktu pilnie jest wycofywana ze sklepów.

Mieszanka różnych orzechów, w tym włoskich, nerkowców i laskowych rozsypana na drewnianej powierzchni, część nadal znajduje się w przewróconym szklanym słoiku.
Partia orzechów sprzedawanych w sieci DINO została wycofana ze sprzedażyPixabayPUSTE

W środę Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że "w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości pestycydu - tetrametryny we wskazanej partii orzechów włoskich".

Orzechy włoskie z pozostałościami pestycydu. Pilny komunikat GIS

Chodzi o orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ o wadze 200 g o numerze partii P-5660/02 z datą ważności 04.2027.

Wskazany produkt wyprodukowano dla sieci Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

Sieć DINO wycofała kwestionowaną partię produktów oraz poinformowała klientów o możliwości zwrócenia jej do sklepów.

"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu" - przekazał GIS.

GIS ostrzega, że nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie.

Opakowanie łuskanych orzechów włoskich marki Bakalowy Targ, wykonane z przezroczystej folii z etykietą na przodzie oraz szczegółami dotyczącymi wartości odżywczych i kodem kreskowym z tyłu.
Partia orzechów włoskich wycofanych ze sprzedażyGISPUSTE

Orzechy włoskie wycofane ze sprzedaży. GIS ostrzega

Inspektorat przypomina, że stosowanie środków ochrony roślin zawierających w składzie tetrametrynę jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne.

"W związku z powyższym i ze względu na brak danych toksykologicznych dla tetrametryny nie jest możliwe określenie, czy stwierdzony poziom tetrametryny w orzechach włoskich stwarza nieakceptowalne ryzyko dla konsumentów. Obecność tej substancji w orzechach włoskich powyżej poziomu NDP jest niedopuszczalna" - dodano.

