Pozostałości pestycydu w orzechach. Pilny komunikat GIS
W jednej z partii orzechów włoskich stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości tetrametryny - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Stosowanie środków ochrony roślin zawierających w składzie ten pestycyd jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne. Partia wskazanego produktu pilnie jest wycofywana ze sklepów.
W środę Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że "w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości pestycydu - tetrametryny we wskazanej partii orzechów włoskich".
Chodzi o orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ o wadze 200 g o numerze partii P-5660/02 z datą ważności 04.2027.
Wskazany produkt wyprodukowano dla sieci Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.
Sieć DINO wycofała kwestionowaną partię produktów oraz poinformowała klientów o możliwości zwrócenia jej do sklepów.
"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu" - przekazał GIS.
GIS ostrzega, że nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie.
Inspektorat przypomina, że stosowanie środków ochrony roślin zawierających w składzie tetrametrynę jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne.
"W związku z powyższym i ze względu na brak danych toksykologicznych dla tetrametryny nie jest możliwe określenie, czy stwierdzony poziom tetrametryny w orzechach włoskich stwarza nieakceptowalne ryzyko dla konsumentów. Obecność tej substancji w orzechach włoskich powyżej poziomu NDP jest niedopuszczalna" - dodano.