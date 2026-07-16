Poznaliśmy pogodę na wakacje i jesień. Szykuje się masa anomalii

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Szykuje się wiele pogodowych zwrotów podczas reszty lata i jesienią. Tylko w październiku warunki w naszym kraju będą typowe dla tej pory roku, w pozostałych miesiącach zarówno temperatury jak i sumy opadów przekroczą normy wieloletnie. Uwagę zwraca listopad, który może przynieść wyjątkowo mokre dni.

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Pogoda długoterminowa na lato i jesień przynosi wiele anomalii. W listopadzie czeka nas wiele deszczowych dni
Druga połowa lipca przyniesie poważne ochłodzenie. Kolejne miesiące przyniosą więcej anomalii, zarówno temperatur, jak i opadówMICHAL FLUDRA / NURPHOTO/AFP/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W długoterminowej prognozie pogody zapowiedziano częste anomalie pogodowe w różnych regionach kraju latem i jesienią.
  • Prognozy wskazują, że druga połowa lipca może być chłodniejsza i bardziej deszczowa niż zwykle, natomiast sierpień oraz wrzesień zapowiadają się na cieplejsze od średniej.
  • Listopad zapowiada się na szczególnie deszczowy miesiąc, z sumą opadów przekraczającą wieloletnią średnią, podczas gdy temperatury pozostaną typowe dla tej pory roku.
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Poznaliśmy najnowszą prognozę długoterminową na resztę wakacji i jesień. Wynika z niej, że zapewne nie unikniemy fal upałów, ale też nie zawsze będzie świecić słońce. Pogodowe anomalie często zanotujemy w całym kraju - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Jak dotąd wiele osób wypoczywających nad morzem czy w górach nie zawsze może w pełni cieszyć się urlopem. W lipcu wiele miejsc nawiedzały niebezpieczne burze z ulewami, powodując lokalne podtopienia, a na Bałtyku panował sztorm.

Obecnie również warunki często są wymagające, zwłaszcza na południu, gdzie cały czas grzmi i intensywnie pada. Nadchodzą też upały, które nie utrzymają się długo. Od przyszłego tygodnia czeka nas znaczące ochłodzenie i miejscami w ciągu dnia nie będzie więcej niż kilkanaście stopni. Możliwe, że druga połowa lipca będzie chłodniejsza niż zazwyczaj.

Możliwe, że między 20 a 27 lipca średnie temperatury w całej Polsce będą niższe od tych, które zwykle notujemy o tej porze roku. W wielu regionach może być o ponad trzy stopnie mniej niż zwykle - prognozuje IMGW.

Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie wschodnia i centralna część kontynentu pokryta jest intensywnymi odcieniami niebieskiego i fioletowego oznaczającymi znaczne ochłodzenie, podczas gdy południowe regiony, zwłaszcza Hiszpania, Włoc...
Niedługo temperatury w Polsce raptownie spadną i w ciągu dnia wyniosą kilkanaście stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Cały czas będzie to również okres deszczowy i wymagający w wielu miejscach. Cieplej i spokojniej powinno się zrobić pod koniec lipca, kiedy temperatury w większości Polski osiągną typowe dla tego okresu wartości.

Mapa Polski z podziałem na kolejne tygodnie lipca i sierpnia, prezentująca prognozowane anomalie średniej temperatury powietrza w stopniach Celsjusza na tle norm z lat 1991-2020; widoczne stopniowe przejście od chłodniejszych wartości dominujących w pi...
W najbliższym czasie po upalnym epizodzie czeka nas poważne ochłodzenie. Temperatury wrócą do normy pod koniec lipcaIMGWmateriał zewnętrzny

Stopniowe ocieplenie mocniej powinniśmy odczuć w sierpniu. Z czasem w centrum i na południu średnio może być nawet o ponad dwa stopnie więcej niż zwykle. Może się okazać, że ten miesiąc będzie cieplejszy niż zazwyczaj, i to we wszystkich regionach.

Prognoza pogody na sierpień 2026 dla Polski wskazuje na temperatury powyżej normy w całym kraju oraz sumę opadów poniżej normy w większości regionów, zwłaszcza na południu i zachodzie, przy jednoczesnych opadach w normie na północy i północnym wschodzie.
Temperatury wyższe od średniej w sierpniu zanotujemy w całej Polsce. Wciąż możliwe będą upałyIMGWmateriał zewnętrzny

Najpewniej więc w drugiej części wakacji czekają nas kolejne fale upałów, które możliwe będą zwłaszcza w połowie miesiąca. Zapewne pojawi się też ryzyko wystąpienia wtedy nocy tropikalnych, czyli takich, w trakcie których temperatura nie spada poniżej 20 stopni.

Jeśli chodzi o opady deszczu, to zapowiadają się one na typowe dla średniej z lat 1991-2020. We wszystkich województwach suma opadów powinna zmieścić się w normie, więc z jednej strony wciąż możemy mieć do czynienia z letnimi burzami i przelotnym deszczem oraz spokojniejszymi, suchymi okresami.

Jednocześnie z powodu wyższych niż zazwyczaj temperatur ryzyko suszy nie zmniejszy się, a z czasem może się nawet pogłębić, tym bardziej że kolejny miesiąc również może się okazać cieplejszy niż zazwyczaj.

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Dużo ciepłych dni zanotuje również we wrześniu. Co prawda ryzyko upału będzie już mniejsze niż w sierpniu, jednak niewykluczone, że na początku miesiąca jeszcze się on pojawi.

Obecne prognozy wyraźnie wskazują, że w całej Polsce we wrześniu będzie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Temperatury powyżej normy zanotujemy najpewniej we wszystkich regionach.

Mapa Polski z prognozą na wrzesień 2026 pokazuje temperatury powyżej normy we wszystkich regionach oraz sumy opadów w normie lub poniżej normy, z wyjątkami na południu kraju, gdzie prognozowane są opady poniżej normy.
Wrzesień będzie cieplejszy niż zazwyczaj, więc możliwe, że na początku tego miesiąca wciąż możliwe będą lokalne upałyIMGWmateriał zewnętrzny

W przeciwieństwie do temperatur opady powinny być typowe dla września i w żadnym z regionów nie przekroczą normy. Na ten czas zapowiada się więc typowa mieszanka słonecznych i deszczowych, pochmurnych dni.

Na tym tle październik rysuje się jako ten miesiąc, w którym pogoda pod każdym względem zacznie przypominać typową dla tej pory roku. Zarówno temperatury jak i opady zmieszczą się w normie wieloletniej, więc przełom lata i jesieni nie powinien przynieść znaczących zmian.

W wielu miejscach popada deszcz, do tego zaczną się chłodne dni, a może się zdarzyć, że nocami pojawią się nawet przymrozki.

Mapa Polski z podziałem na regiony, pokazująca prognozę średniej temperatury i sumy opadów na październik 2026; w większości kraju temperatura i opady mają utrzymać się w normie, z lokalnymi wyjątkami chłodniejszych i suchszych obszarów na północnym ws...
W nadchodzącym okresie tylko w październiku aura może być typowa dla tego miesiąca - wynika z prognoz IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Jesień w kolejnych tygodniach może przynieść więcej zmian, szczególnie jeśli chodzi o opady.

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Pogoda długoterminowa na jesień. Listopad z wyraźną różnicą

Na tle wcześniejszych miesięcy listopad zdecydowanie się wyróżni. Chodzi opady, których zapewne będzie zdecydowanie więcej niż zwykle.

Jeśli obecne prognozy się sprawdzą, to jesień może się okazać bardzo deszczowa, zwłaszcza w listopadzie. Ten miesiąc zapowiada się na mokry we wszystkich zakątkach kraju. Suma opadów wszędzie przekroczy średnią wieloletnią, więc musimy się przygotować na pluchę, pochmurne i deszczowe dni.

Mapa Polski z prognozą na listopad 2026, ilustrująca przeciętne wartości temperatury w normie oraz sumę opadów powyżej normy w niemal wszystkich regionach kraju.
Listopad zapowiada się na wyjątkowo deszczowy w całej Polsce - informuje IMGW w prognozie długoterminowejIMGWmateriał zewnętrzny

Zacinające, jesienne deszcze w listopadzie mogą się często powtarzać, więc szansa na złotą polską jesień w tym okresie nie będzie zbyt duża. Słonecznych dni może być mniej niż zwykle, choć temperatury przeważnie będą typowe dla tej części jesieni.

Śledząc prognozy długoterminowe trzeba pamiętać, że tego typu wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu. Nie da się dokładnie określić pogody na tak odległy termin: najdokładniejsze prognozy obejmują okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić aktualne doniesienia.

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