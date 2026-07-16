W skrócie W długoterminowej prognozie pogody zapowiedziano częste anomalie pogodowe w różnych regionach kraju latem i jesienią.

Prognozy wskazują, że druga połowa lipca może być chłodniejsza i bardziej deszczowa niż zwykle, natomiast sierpień oraz wrzesień zapowiadają się na cieplejsze od średniej.

Listopad zapowiada się na szczególnie deszczowy miesiąc, z sumą opadów przekraczającą wieloletnią średnią, podczas gdy temperatury pozostaną typowe dla tej pory roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Poznaliśmy najnowszą prognozę długoterminową na resztę wakacji i jesień. Wynika z niej, że zapewne nie unikniemy fal upałów, ale też nie zawsze będzie świecić słońce. Pogodowe anomalie często zanotujemy w całym kraju - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda długoterminowa na wakacje 2026. Lipiec nie zachwyci, sierpień ciepły

Jak dotąd wiele osób wypoczywających nad morzem czy w górach nie zawsze może w pełni cieszyć się urlopem. W lipcu wiele miejsc nawiedzały niebezpieczne burze z ulewami, powodując lokalne podtopienia, a na Bałtyku panował sztorm.

Obecnie również warunki często są wymagające, zwłaszcza na południu, gdzie cały czas grzmi i intensywnie pada. Nadchodzą też upały, które nie utrzymają się długo. Od przyszłego tygodnia czeka nas znaczące ochłodzenie i miejscami w ciągu dnia nie będzie więcej niż kilkanaście stopni. Możliwe, że druga połowa lipca będzie chłodniejsza niż zazwyczaj.

Możliwe, że między 20 a 27 lipca średnie temperatury w całej Polsce będą niższe od tych, które zwykle notujemy o tej porze roku. W wielu regionach może być o ponad trzy stopnie mniej niż zwykle - prognozuje IMGW.

Niedługo temperatury w Polsce raptownie spadną i w ciągu dnia wyniosą kilkanaście stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Cały czas będzie to również okres deszczowy i wymagający w wielu miejscach. Cieplej i spokojniej powinno się zrobić pod koniec lipca, kiedy temperatury w większości Polski osiągną typowe dla tego okresu wartości.

W najbliższym czasie po upalnym epizodzie czeka nas poważne ochłodzenie. Temperatury wrócą do normy pod koniec lipca IMGW materiał zewnętrzny

Stopniowe ocieplenie mocniej powinniśmy odczuć w sierpniu. Z czasem w centrum i na południu średnio może być nawet o ponad dwa stopnie więcej niż zwykle. Może się okazać, że ten miesiąc będzie cieplejszy niż zazwyczaj, i to we wszystkich regionach.

Temperatury wyższe od średniej w sierpniu zanotujemy w całej Polsce. Wciąż możliwe będą upały IMGW materiał zewnętrzny

Najpewniej więc w drugiej części wakacji czekają nas kolejne fale upałów, które możliwe będą zwłaszcza w połowie miesiąca. Zapewne pojawi się też ryzyko wystąpienia wtedy nocy tropikalnych, czyli takich, w trakcie których temperatura nie spada poniżej 20 stopni.

Jeśli chodzi o opady deszczu, to zapowiadają się one na typowe dla średniej z lat 1991-2020. We wszystkich województwach suma opadów powinna zmieścić się w normie, więc z jednej strony wciąż możemy mieć do czynienia z letnimi burzami i przelotnym deszczem oraz spokojniejszymi, suchymi okresami.

Jednocześnie z powodu wyższych niż zazwyczaj temperatur ryzyko suszy nie zmniejszy się, a z czasem może się nawet pogłębić, tym bardziej że kolejny miesiąc również może się okazać cieplejszy niż zazwyczaj.

Szykuje się gorący wrzesień. Deszcze pogoda utrzyma w ryzach

Dużo ciepłych dni zanotuje również we wrześniu. Co prawda ryzyko upału będzie już mniejsze niż w sierpniu, jednak niewykluczone, że na początku miesiąca jeszcze się on pojawi.

Obecne prognozy wyraźnie wskazują, że w całej Polsce we wrześniu będzie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Temperatury powyżej normy zanotujemy najpewniej we wszystkich regionach.

Wrzesień będzie cieplejszy niż zazwyczaj, więc możliwe, że na początku tego miesiąca wciąż możliwe będą lokalne upały IMGW materiał zewnętrzny

W przeciwieństwie do temperatur opady powinny być typowe dla września i w żadnym z regionów nie przekroczą normy. Na ten czas zapowiada się więc typowa mieszanka słonecznych i deszczowych, pochmurnych dni.

Na tym tle październik rysuje się jako ten miesiąc, w którym pogoda pod każdym względem zacznie przypominać typową dla tej pory roku. Zarówno temperatury jak i opady zmieszczą się w normie wieloletniej, więc przełom lata i jesieni nie powinien przynieść znaczących zmian.

W wielu miejscach popada deszcz, do tego zaczną się chłodne dni, a może się zdarzyć, że nocami pojawią się nawet przymrozki.

W nadchodzącym okresie tylko w październiku aura może być typowa dla tego miesiąca - wynika z prognoz IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Jesień w kolejnych tygodniach może przynieść więcej zmian, szczególnie jeśli chodzi o opady.

Pogoda długoterminowa na jesień. Listopad z wyraźną różnicą

Na tle wcześniejszych miesięcy listopad zdecydowanie się wyróżni. Chodzi opady, których zapewne będzie zdecydowanie więcej niż zwykle.

Jeśli obecne prognozy się sprawdzą, to jesień może się okazać bardzo deszczowa, zwłaszcza w listopadzie. Ten miesiąc zapowiada się na mokry we wszystkich zakątkach kraju. Suma opadów wszędzie przekroczy średnią wieloletnią, więc musimy się przygotować na pluchę, pochmurne i deszczowe dni.

Listopad zapowiada się na wyjątkowo deszczowy w całej Polsce - informuje IMGW w prognozie długoterminowej IMGW materiał zewnętrzny

Zacinające, jesienne deszcze w listopadzie mogą się często powtarzać, więc szansa na złotą polską jesień w tym okresie nie będzie zbyt duża. Słonecznych dni może być mniej niż zwykle, choć temperatury przeważnie będą typowe dla tej części jesieni.

Śledząc prognozy długoterminowe trzeba pamiętać, że tego typu wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu. Nie da się dokładnie określić pogody na tak odległy termin: najdokładniejsze prognozy obejmują okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić aktualne doniesienia.

-----

Bryłka w "Graffiti" o pakcie senackim: Pierwszy krok powinien być do Karola Nawrockiego Polsat News Polsat News