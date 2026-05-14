"Poznajcie Batyra". Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia

W skrócie Karol Nawrocki podczas wizyty w rumuńskim ośrodku dla dzikich zwierząt w Zărnești symbolicznie zaadoptował niedźwiedzia brunatnego Batyra, którego imię nawiązuje do używanego przez niego w przeszłości pseudonimu literackiego.

Informację o adopcji niedźwiedzia oraz fotografie z tej wizyty udostępnił w mediach społecznościowych Mikołaj Bujak, fotograf Karola Nawrockiego.

LiBEARty Sanctuary, gdzie przebywa niedźwiedź, jest największym na świecie ośrodkiem opiekuńczym dla niedźwiedzi brunatnych.

O niecodziennej adopcji poinformował w swoich mediach społecznościowych Mikołaj Bujak, pełniący funkcję oficjalnego fotografa Karola Nawrockiego. Doszło do niej podczas wizyty w rumuńskim LiBEARty Sanctuary - ośrodku zajmującym się ochroną niedźwiedzi.

W opublikowanym poście pojawił się fotografie z odwiedzin w "niedźwiedzim sanktuarium" w Zărnești. Jedno z nich przedstawia zdjęcie certyfikatu.

Karol Nawrocki adoptował niedźwiedzia. Zwierzę otrzymało imię Batyr

Zwierzę otrzymało nietypowe imię, będące odwołaniem do pseudonimu literackiego, jakim posługiwał się Karol Nawrocki, pisząc książkę o trójmiejskim przestępcy Nikodemie "Nikosiu" Skotarczaku.

"Certyfikat adopcji - Batyr - Adoptowany przez: Prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Data 14.05.2026. Serdeczne podziękowania za wspieranie niedźwiedzi z Libearty" - czytamy w dokumencie opublikowanym przez Bujaka.

"Można powiedzieć, że (niedźwiedź - red.) dostał również swojego "patrona" - Kaprala Wojtka; słynnego niedźwiedzia - którego historię żołnierskiego szlaku Prezydent opowiedział w rumuńskim LiBEARty" - napisał fotograf.

"Szef obiecał też, że maskotka naszego bohaterskiego Misia trafi wkrótce do tego ośrodka, który ratuje pokrzywdzone zwierzęta" - czytamy w poście Mikołaja Bujaka.

Prezydent Polski złożył wizytę w "niedźwiedzim sanktuarium" w Rumunii

Fotograf przypomniał, że rumuńskie zwierzę nie jest pierwszym adoptowanym przez Karola Nawrockiego.

"Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka. Tym razem nieco większego. Do Yukiego, dzielnego psiaka ze schroniska, który jest lokatorem Pałacu Prezydenckiego, dołączył - choć na odległość - miś Batyr" - napisał.

LiBEARty jest największym na świecie ośrodkiem opiekuńczym dla niedźwiedzi brunatnych. Zajmuje ok. 69 hektarów lasu. Założone zostało przez Cristinę Lapis z organizacji Asociatia Milioane de Prieteni (Stowarzyszenie Milionów Przyjaciół). Obecnie w sanktuarium znajduje się ponad 100 zwierząt uratowanych z niewoli, m.in. z cyrków.

