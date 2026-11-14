W skrócie W Sędziszowie Małopolskim odbył się pogrzeb 47-letniej wolontariuszki, która była jedną z ofiar zamachu w Krakowie.

W Kraśniku pożegnano 55-letniego mężczyznę, który również zginął w wyniku ataku, przeprowadzonego 7 listopada na krakowskim Rynku.

W wyniku zamachu w Krakowie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, natomiast sprawca zmarł w szpitalu dwa dni po ataku.

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W Sędziszowie Małopolskim w Kościele pw. Narodzenia NMP pożegnano 47-letnią kobietę, która była m.in. wolontariuszką Szlachetnej Paczki, otwiera się w nowym oknie. W uroczystościach uczestniczyli rodzina, przyjaciele, władze samorządowe oraz mieszkańcy miasta.

Zamach w Krakowie. Pogrzeb 47-latki Sędziszowa Małopolskiego

Podczas mszy świętej żałobnej ksiądz Tomasz Rusyn zwrócił uwagę na nagły charakter śmierci zmarłej i przypomniał o jej zaangażowaniu w akcje pomocowe.

- Jeszcze kilka dni temu była wśród nas, chodziła, rozmawiała, witała się, miała swoje plany. Może jakieś działania czy akcje charytatywne wobec ludzi czy zwierząt, a może już miała plan na kolejną Szlachetną Paczkę - powiedział ksiądz.

Podkreślił, że zmarła była osobą zawsze bliską tym, którzy potrzebowali wsparcia. Wezwał zgromadzonych w świątyni do modlitwy w intencji zmarłej oraz jej najbliższych.

Sędziszów Małopolski. Burmistrz oddał hołd ofierze zamachu

Głos podczas uroczystości zabrał też burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Samorządowiec zaznaczył, że wiadomość o śmierci mieszkanki poruszyła całą lokalną społeczność. - Dziś cała nasza sędziszowska wspólnota staje tutaj jak jedna wielka rodzina, by pożegnać kogoś bardzo bliskiego. Ten ból jest bólem nas wszystkich: rodziny, przyjaciół, znajomych i całej lokalnej społeczności - mówił.

Burmistrz wskazał na wieloletnią działalność społeczną zmarłej, która angażowała się zarówno w pomoc ludziom, jak i wsparcie dla schroniska dla zwierząt. Zaapelował do mieszkańców o pielęgnowanie wartości, którymi kierowała się zmarła.

- Nie możemy pozwolić, aby wraz z twoim odejściem odeszło także dobro, które tak hojnie rozdawałaś. Musimy pielęgnować to, co zostawiłaś nam najcenniejszego: ducha bezinteresownej pomocy, wiarę w dobroć drugiego człowieka oraz przekonanie, że nawet najmniejszy gest życzliwości może zmienić czyjeś życie - podkreślił samorządowiec.

Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz złożył wyrazy współczucia rodzinie zmarłej w imieniu własnym, władz samorządowych oraz wszystkich Sędziszowian.

Kraśnik. Pożegnano 55-latka, jedną z ofiar zamachowca

W sobotę miały miejsce też uroczystości pogrzebowe 55-letniego mężczyzny, którego bliscy pożegnali w Kraśniku (woj. lubelskie), skąd pochodził.

Prezeska Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa, otwiera się w nowym oknie Stanisława Gzyl mówiła, że był to uczciwy, spokojny człowiek. Według przedsiębiorców 20 lat temu miał poważny wypadek we Włoszech, otwiera się w nowym oknie, po którym nie odzyskał już pełnej sprawności - utykał. Po wypadku przeprowadził się do Krakowa.

Zamach w Krakowie

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu 9 listopada.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.



