W skrócie W Poznaniu wybuchł pożar na poddaszu hotelu, gdzie znajdowała się sala bankietowa.

W Gdańsku płonęła hala produkcyjna, a na miejsce przybyło kilka zastępów straży pożarnej.

Oba pożary zostały opanowane, nie ma potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do pierwszego pożaru doszło w niedzielę około 19:00 przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu. Ogień pojawił się na poddaszu, gdzie ulokowano hotelową salę bankietową.

Na miejsce wezwano 10 zastępów straży pożarnej. Osiem osób, które przebywały w środku ewakuowały się jeszcze przed przyjazdem służb - pisze lokalny portal gloswielkopolski.pl.

Przed 20:00 podano, że źródło pożaru zostało zlokalizowane, a sytuacja opanowana. Nie odnotowano osób poszkodowanych.

Gdańsk. Hala produkcyjna stanęła w płomieniach, akcja strażaków

Drugie niebezpieczne zdarzenie odnotowano po 19:30 w Gdańsku. W płomieniach stanęła tym razem hala produkcyjna przy ulicy Marynarki Polskiej.

Obiekt, który zajął się ogniem miał wymiary 20 na 10 metrów. Na miejsce wezwano w sumie sześć zastępów straży pożarnej - podał portal trojmiasto.pl.

Na opublikowanym nagraniu widać, jak nad miejscem pożaru unoszą się kłęby dymu. Mniej więcej o 20:30 poinformowano, iż trwa dogaszanie hali produkcyjnej. Nie wiadomo, czy ktoś został ranny.

Rzecznik Nowej Lewicy w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': Mamy prezydenta, który w dziecinny sposób terroryzuje rząd Polsat News Polsat News