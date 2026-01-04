Pożary w dwóch miastach wybuchły niemal jednocześnie. Strażacy w akcji

Dawid Szczyrbowski

Strażacy ruszyli w niedzielny wieczór do gaszenia dwóch pożarów. W Poznaniu ogień zaprószył się w hotelowej sali bankietowej. Z kolei w Gdańsku w płomieniach stanęła hala produkcyjna. Oba zagrożenia szczęśliwie zostały w porę zażegnane. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Dwóch strażaków w uniformach i hełmach obserwuje akcję ratowniczą nocą, w tle wóz strażacki z włączonymi światłami oraz trzeci strażak gaszący pożar przy budynku.
Dwa pożary wybuchły w niedzielę wieczorem w Poznaniu oraz Gdańsku. Przeprowadzono akcje gaśnicze. Zdj. ilustracyjneNewsLubuskiEast News

W skrócie

  • W Poznaniu wybuchł pożar na poddaszu hotelu, gdzie znajdowała się sala bankietowa.
  • W Gdańsku płonęła hala produkcyjna, a na miejsce przybyło kilka zastępów straży pożarnej.
  • Oba pożary zostały opanowane, nie ma potwierdzonych informacji o osobach poszkodowanych.
Do pierwszego pożaru doszło w niedzielę około 19:00 przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu. Ogień pojawił się na poddaszu, gdzie ulokowano hotelową salę bankietową.

Na miejsce wezwano 10 zastępów straży pożarnej. Osiem osób, które przebywały w środku ewakuowały się jeszcze przed przyjazdem służb - pisze lokalny portal gloswielkopolski.pl.

Przed 20:00 podano, że źródło pożaru zostało zlokalizowane, a sytuacja opanowana. Nie odnotowano osób poszkodowanych.

    Gdańsk. Hala produkcyjna stanęła w płomieniach, akcja strażaków

    Drugie niebezpieczne zdarzenie odnotowano po 19:30 w Gdańsku. W płomieniach stanęła tym razem hala produkcyjna przy ulicy Marynarki Polskiej.

    Obiekt, który zajął się ogniem miał wymiary 20 na 10 metrów. Na miejsce wezwano w sumie sześć zastępów straży pożarnej - podał portal trojmiasto.pl.

    Na opublikowanym nagraniu widać, jak nad miejscem pożaru unoszą się kłęby dymu. Mniej więcej o 20:30 poinformowano, iż trwa dogaszanie hali produkcyjnej. Nie wiadomo, czy ktoś został ranny.

