Pożar w Ząbkach. Premier zwołał "pilne spotkanie"

Natomiast środę wieczorem przy ul. Zamienieckiej w Warszawie wybuchł pożar transformatorów . Na miejsce wysłano łącznie 14 zastępów straży pożarnej oraz pogotowie energetyczne. Po godz. 22:30 ogień został opanowany, a niespełna dwie godziny później ugaszony. Jak przekazały służby, najprawdopodobniej doszło do przegrzania w wyniku zbyt wysokiej temperatury.

Tego samego dnia do podobnej sytuacji doszło także w podwarszawskim Legionowie. Po godz. 18 na terenie stacji transformatorowej przy ulicy Sobieskiego doszło do wybuchu i pożaru - informowały lokalne media.

Z kolei we wtorek rano pożar wybuchł w stołecznym metrze na linii M1 w rejonie stacji Racławicka, paraliżując komunikację niemal w całym mieście. Ogień pojawił się w zamkniętym kanale technicznym.

Napięta sytuacja na polsko-niemieckiej trwa od drugiej połowy czerwca. Na przejściach granicznych pojawiły się patrole i tzw. patrole obywatelskie , których uczestnicy twierdzą, że niemieckie służby masowo sprowadzają nielegalnych imigrantów do Polski . W mediach pojawiły się też zdjęcia z tego procederu.

Do tej odnosił się wielokrotnie premier Donald Tusk , który finalnie zdecydował o przywróceniu kontroli na przejściach granicznych z Niemcami i Litwą. Zaczną one obowiązywać od 7 lipca.

- Podjęliśmy decyzję (...), że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Decyzja zapadła dziś, wejdzie w życie, ze względów organizacyjnych, w poniedziałek 7 lipca. Do tego czasu odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna, zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji - mówił szef rządu we wtorek.