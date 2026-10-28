Pożar w rumuńskich zakładach zbrojeniowych. Trop prowadził do Polski, akcja CBŚP

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali obywatela Ukrainy mieszkającego w Polsce, za którym rumuńskie władze wydały europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna jest podejrzewany o udział w przygotowaniach do akcji sabotażowej na terenie Rumunii.

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Funkcjonariusze CBŚP prowadzą mężczyznę podejrzanego do celi.
Zatrzymanie Ukraińca w Polsce (zdj. ilustracyjne)CBŚPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w Polsce obywatela Ukrainy, za którym władze Rumunii wydały europejski nakaz aresztowania w związku z podejrzeniem przygotowania aktu sabotażu.
  • Zatrzymany mężczyzna jest podejrzewany o udział w podpaleniu terenu parku przemysłowego w Braszowie, gdzie mieści się fabryka zbrojeniowa CARFIL, do którego doszło 14 września.
  • Rumuński wywiad SRI powiązał wrześniowy pożar ze zorganizowaną siatką sabotażową wspieraną przez Federację Rosyjską, w której skład wchodzą również dwaj obywatele Białorusi.
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- Policjanci otrzymali informację, że za obywatelem Ukrainy, który mieszka na terytorium Polski, został wydany przez stronę rumuńską europejski nakaz aresztowania - przekazał na antenie Polsat News kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Jak wyjaśnił Wrześniowski, nakaz wydano w związku z podejrzeniem, że mężczyzna na terenie Rumunii działał w celu przygotowania akcji sabotażowej polegającej na podpaleniu jednego ze strategicznych w skali międzynarodowej obiektów zajmujących się rozwojem broni i amunicji.

Podejrzany został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP w poniedziałek późnym popołudniem.

Rumunia: Pożar w pobliżu fabryki zbrojeniowej. Wcześniej pojawiły się ostrzeżenia

Sprawa wiąże się z pożarem, który wybuchł 14 września 2026 roku na terenie parku przemysłowego na platformie CARFIL w Braszowie. Działa tam nie tylko fabryka zbrojeniowa, lecz także kilka przedsiębiorstw prowadzących działalność cywilną.

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Jak informował rumuński portal Digi24, dyrektor generalny CARFIL Mircea Tantau powiedział we wtorek, że kierownictwo zakładu otrzymywało już od wiosny ostrzeżenia dotyczące możliwych aktów sabotażu wymierzonych w rumuński przemysł zbrojeniowy.

Tantau wspominał, że o pożarze został poinformowany około godziny 3 w nocy przez dyżurnego jednego z punktów ochrony fabryki. Początkowo nie rozmawiał ze strażakami, lecz oglądał nagrania z monitoringu. Gdy dotarł do pracy około godziny 6.30, ogień był już ugaszony. Następnie powiadomił przełożonych w Bukareszcie, a władze rozpoczęły dochodzenie.

Pożar w Rumunii. Dyrektor CARFIL początkowo podejrzewał osobistą zemstę

Dyrektor generalny CARFIL Mircea Tantau przyznał, że początkowo podejrzewał, że pożar z 14 września był aktem zemsty. Nagrania z monitoringu wskazywały, że sprawca dobrze znał teren zakładu i mógł być związany z jedną z firm działających w parku przemysłowym.

Jak ujawnił, w związku z tym, że fabryka otrzymywała ostrzeżenia zaostrzono środki bezpieczeństwa. Przeszkolono pracowników i ochronę oraz ograniczono dostęp do parkingu przed zakładem. Zwrócono też uwagę na osoby, które bez wyraźnego powodu obserwowały teren fabryki i zostały usunięte przez ochronę.

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CARFIL produkuje sprzęt wojskowy i amunicję, w tym wykorzystywaną przez drony. Tantau uważa, że wrześniowy incydent miał na celu wywarcie presji na kierownictwo fabryki i spółki ROMARM.

Rumuński wywiad wskazuje siatkę sabotażową z Rosji

W poniedziałek rumuński wywiad SRI poinformował o zidentyfikowaniu skoordynowanej siatki sabotażowej powiązanej z Federacją Rosyjską. Według ustaleń służb miała ona odpowiadać za pożar z 14 września na terenie parku przemysłowego w Braszowie, w pobliżu fabryki zbrojeniowej.

Jak informowały rumuńskie media, w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę podejrzanych jest trzech cudzoziemców: dwóch obywateli Białorusi i obywatel Ukrainy. Sprawa dotyczy podejrzenia przygotowywania aktów sabotażu.

Dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych w Niemczech, gdzie - według śledczych - mieli przygotowywać podobne działania. Trzeci mężczyzna przebywał w Polsce i to właśnie jego zatrzymali funkcjonariusze CBŚP.

Według rumuńskich śledczych siatka miała interesować się również innymi celami w Rumunii i w pozostałych państwach Unii EuropejskiejWładze Rumunii wydały europejskie nakazy aresztowania i podejmują działania zmierzające do sprowadzenia podejrzanych do kraju.

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