W skrócie Prokuratura rozpoczęła śledztwo dotyczące pożaru naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim.

Postępowanie jest prowadzone pod kątem sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, a ustalenia wskazują na podpalenie.

Śledztwo nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji, a dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów.

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Jak przekazał prok. Przemysław Nowak, śledztwo zostało wszczęte "w sprawie działania w dniu 23 września bieżącego roku w miejscowości Wola Krobowska na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dokonania aktu dywersji oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym poprzez spowodowanie pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink, co skutkowało spowodowaniem szkody w mieniu w wielkich rozmiarach".

Przekazał też, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że pożar był wynikiem podpalenia.

Prokuratura zbada pożar stacji Starlinków. Podejrzenie sabotażu

"Nadto w sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej" - wskazał prok. Nowak.

Poinformował też, że prokuratorzy w czwartek wykonywali na miejscu zdarzenia czynności w niezbędnym zakresie, w tym oględziny miejsca zdarzenia oraz przesłuchania świadków zdarzenia. Czynności te były realizowane wspólnie z funkcjonariuszami ABW i CBŚP.

"Postępowanie jest prowadzone w sprawie. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów" - podkreślił prok. Nowak.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura w Radomiu) oraz Centralnemu Biuru Śledczemu Policji (Zarząd w Radomiu).

Wola Krobowska. Pożar naziemnej stacji Starlinków

W środę wieczorem doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu.

- Dotychczasowe ustalenia w kwestii pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim, w szczególności z monitoringu, dają nam dowód na to, że to było podpalenie - powiedział w piątek wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Dodał wówczas, że nie wiadomo jeszcze, czy był to sabotaż.



