W sztabie kryzysowym w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie uczestniczył premier Donald Tusk. Na początku spotkania szef rządu złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginał we wtorek w katastrofie samolotu Dromader podczas akcji gaśniczej w powiecie biłgorajskim.

Lubelskie: Trwa walka z pożarem. Odprawa z premierem

- Chcę prosić o maksymalną dyscyplinę. Wszyscy, szczególnie ci na miejscu, mają co robić. Chodzi o bardzo konkretne informacje, jaki jest stan obecny, co trzeba zrobić. Przepraszam jestem trochę oschły, ale zdajecie sobie sprawę, że ludzie tam mają, co robić - mówił szef rządu.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował z kolei, że pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. - Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane przez strażaków - poinformował minister. Zaznaczył, że niepokoi bardzo mocny wiatr, a akcję spowalnia trudny teren.

Kierwiński poinformował też, że do akcji dołączył kolejny policyjny Black Hawk i trzy śmigłowce Lasów Państwowych. Wcześniej działał już jeden taki śmigłowiec. Łącznie na miejscu są cztery maszyny Lasów Państwowych oraz cztery samoloty Dromader.

Odnosząc się do wtorkowej katastrofy, Kierwiński powiedział, że trwają ustalenia dotyczące przyczyn wypadku. Na miejscu jest prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

"Działamy na dwóch odcinkach". Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie

Komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek przekazał, że obecnie na miejscu jest 101 zastępów, 372 strażaków oraz 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Działamy na dwóch odcinkach. Ze strony południowej, bo tam w godzinach porannych przesuwał się front pożaru - sytuacja została opanowana dzięki zrzutom wody. Niestety obawiamy się, że ze względu na wiatr tył pożaru zmieni się we front pożaru. Rozgrzana ściółka i miejsca, gdzie pojawiają się zarzewia, może doprowadzić do rozpowszechnienia ognia - tłumaczył nadbryg. Wojciech Kruczek.

- Na północy mamy moduł GFFFV (zespół ratowniczy przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów - red.), który przyjechał z Podkarpacia, a od strony południowej są małopolscy strażacy - wyjaśnił szef PSP. - Lubelscy strażacy realizują zadania na terenie całego pogorzeliska - dodał. Na miejscu jest też 27 jednostek OSP.

Kruczek zaznaczył, że elementem niepokojącym jest jedynie wiatr, bo potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu.

Więcej informacji wkrótce.

Pożar na Lubelszczyźnie

Od wtorkowego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął ok. 300 ha.

Pożar wybuchł na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Bosacki w "Graffiti" broni SAFE: To jest świetny program Polsat News