Wiceszef MSWiA pytany w RMF FM, czy w zakładzie produkującym drony WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej doszło do podpalenia ocenił, że wiele na to wskazuje.

- System monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która (...) dostała się na teren tego zakładu. Tam oczywiście pracują służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny - przekazał Mroczek. Zaznaczył, że od początku pracują tam też straż pożarna i policja.

Zapytany, czy są jacyś podejrzani zaznaczył, że "materiał nie jest łatwy", dlatego że osoba, która tam się dostała była zamaskowana.

Dopytany, czy to może sugerować jakiś wschodni, rosyjski ślad, stwierdził, że "w sposób oczywisty to się narzuca". - Mamy do czynienia przecież już od kilku lat, nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy, w zasadzie na terenie państw, które wspierają Ukrainę, z aktami dywersji i sabotażu, których celem jest powstrzymanie wspierania przez te społeczeństwa, przez te państwa, Ukrainy - zwrócił uwagę Mroczek.

Skarżysko-Kamienna, pożar fabryki dronów. Powołano specjalną grupę śledczych

Rzecznik KWP w Kielcach mł. insp. Kamil Tokarski poinformował w rozmowie z Polsat News, że powołano specjalną grupę mającą za zadanie zbadanie okoliczności pożaru fabryki w Skarżysku-Kamiennej.

- Decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach powołana została specjalna grupa, której zadaniem będzie zbadanie już zabezpieczonych śladów, przeanalizowanie ich oraz ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia - przekazał.

- Na czele tej grupy znajduje się doświadczony policjant, komendant wojewódzki policji w Kielcach insp. Jacek Cholewa, który na co dzień odpowiada za pion kryminalny w województwie świętokrzyskim. W skład grupy wchodzą policjanci najbardziej doświadczeni z komendy wojewódzkiej z wydziału m.in. dochodzeniowo-śledczego, a także kryminalnego i laboratorium - dodał.

Więcej informacji wkrótce.