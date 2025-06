- Ja powiem jasno. Pytacie państwo czy będzie inny premier. Mamy dobrego premiera - zaznaczył Michał Kołodziejczak. - Mamy premiera Donalda Tuska, który przyczynił się do tego, że mamy w ogóle rząd. Dzisiaj każdy musi to zaakceptować. Dzięki premierowi koalicja wygrała wybory - dodał wiceminister rolnictwa, nawiązując do roku 2023.