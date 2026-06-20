Powyborcza układanka budzi wątpliwości. Polacy nie ufają deklaracjom PiS

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Ponad połowa (51,5 proc.) Polaków nie wierzy Jarosławowi Kaczyńskiemu, że po wyborach parlamentarnych nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem - wynika z najnowszego sondażu. Choć prezes PiS wielokrotnie wykluczał możliwość współpracy z ugrupowaniem Brauna, wskazując m.in. na jego prorosyjskie związki, wielu respondentów pozostaje sceptycznych wobec tych deklaracji.

Jarosław Kaczyński w garniturze przemawia przy mównicy z dwoma mikrofonami, w tle ekran z logo PiS i polska flaga.
Prezes PiS Jarosław KaczyńskiTomasz JedrzejowskiReporter

W skrócie

  • Ponad połowa badanych nie wierzy w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego o braku współpracy z Grzegorzem Braunem po wyborach, mimo wielokrotnych zaprzeczeń ze strony lidera PiS.
  • Wyniki sondażu wskazują, że znacząca część respondentów pozostaje sceptyczna wobec deklaracji lidera PiS, także z powodu trudności partii ze zdobyciem samodzielnej większości parlamentarnej.
  • Jarosław Kaczyński wielokrotnie publicznie zapowiadał brak możliwości nawiązania sojuszu z ugrupowaniem Grzegorza Brauna, uzasadniając to m.in. jego prorosyjskimi powiązaniami.
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Respondentów zapytano: "Czy wierzysz w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem?". Większość ankietowanych odpowiedziała przecząco.

Z badania SW Research dla Onetu wynika, że 51,5 proc. Polaków nie wierzy w deklaracje lidera PiS. Przekonanych o ich wiarygodności jest 21,9 proc. respondentów. Z kolei 26,6 proc. badanych nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Sojusz PiS z Braunem? Sceptycyzm wobec deklaracji prezesa PiS

Wyniki sondażu opublikowano w czasie, gdy coraz częściej pojawiają się pytania o możliwe scenariusze powyborcze. Aktualne prognozy wyborcze wskazują bowiem, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć trudności ze zdobyciem samodzielnej większości parlamentarnej.

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Według części analiz nawet potencjalna koalicja z Konfederacją reprezentowaną przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka mogłaby nie zapewnić wystarczającej liczby mandatów do utworzenia stabilnego rządu. W takim układzie znaczenia mogłyby nabrać głosy posłów związanych z Grzegorzem Braunem.

To właśnie ten polityczny kontekst sprawia, że część opinii publicznej z rezerwą podchodzi do zapewnień składanych przez Jarosława Kaczyńskiego.

Kaczyński stanowczo odrzuca możliwość współpracy z Braunem

Prezes PiS wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza zawierać sojuszu z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Szczególnie mocno wybrzmiało to podczas konferencji prasowej w lutym 2026 roku.

- Nie ma mowy o żadnych sojuszach z partią Brauna - zapewniał wówczas Jarosław Kaczyński.

Lider PiS ostro oceniał środowisko polityczne skupione wokół Brauna. Mówił, że jest to partia "całkowicie niepoważna", a także stwierdził, że znajdują się w niej "ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy".

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- To, że my mamy z nimi współpracować, to byłoby kompromitujące i całkowicie dysfunkcjonalne - argumentował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Deklaracje Jarosława Kaczyńskiego. Wyborcy nie są przekonani

Mimo jednoznacznych deklaracji prezesa PiS część wyborców pozostaje nieprzekonana, że po wyborach współpraca z ugrupowaniem Grzegorza Brauna zostanie całkowicie wykluczona.

Powodem są przede wszystkim matematyczne realia przyszłego Sejmu. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie zdobędzie samodzielnej większości, a porozumienie z Konfederacją nie zapewni wymaganej liczby mandatów, posłowie związani z Braunem mogą okazać się istotnym elementem układanki potrzebnej do stworzenia większości parlamentarnej.

To m.in. perspektywa takiego scenariusza sprawia, że - jak pokazuje najnowszy sondaż SW Research dla Onetu - większość Polaków nie ufa zapewnieniom Jarosława Kaczyńskiego dotyczącym przyszłej współpracy z Grzegorzem Braunem.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 17 czerwca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

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