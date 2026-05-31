Powstaniec Jerzy Substyk nie żyje. "Warszawa zawsze będzie o Panu pamiętać"

Jakub Pogorzelski

W wieku 98 lat zmarł wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, Jerzy Substyk "Jurny". O śmierci Powstańca poinformował w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski. "Panie Jerzy, Warszawa zawsze będzie o Panu pamiętać" - napisał prezydent Warszawy.

Na zdjęciu widoczny jest Jerzy Substyk, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.
Zmarł Jerzy Substyk, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.

W skrócie

  • Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Substyk "Jurny" zmarł w wieku 98 lat.
  • Jerzy Substyk walczył w zgrupowaniu "Bartkiewicz" w Śródmieściu Północnym podczas Powstania Warszawskiego, później trafił do niemieckiej niewoli.
  • W 2004 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
"Odszedł Pan Jerzy Substyk 'Jurny' - Powstaniec, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, bohater stolicy. Walczył w zgrupowaniu "Bartkiewicz" w Śródmieściu Północnym. Po Powstaniu trafił do niemieckiej niewoli" - przekazał w niedzielę wieczorem Trzaskowski.

"W październiku skończyłby 99 lat. Panie Jerzy, Warszawa zawsze będzie o Panu pamiętać" - dodał prezydent Warszawy.

W momencie wybuchu Powstania Jerzy Substyk "Jurny" miał niespełna 17 lat, miał stopień starszego strzelca. Później był jeńcem niemieckiego Stalagu XI B Fallingbostel, a następnie Stalagu VI JDorsten.

- Służyłem w czasie Powstania w zgrupowaniu majora 'Bartkiewicza', Śródmieście Północ, kompania kapitana 'Lechicza'. Placówka, w której w czasie Powstania byłem od początku do końca, to było przedwojenne Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, mieszczące się na rogu Kredytowej i Mazowieckiej. To była placówka, którą żeśmy zajmowali od początku do końca, nie została oddana - mówił Jerzy Substyk w rozmowie przeprowadzonej dla Muzeum Powstania Warszawskiego.

- Jeśli chodzi o Śródmieście Północ, to była jedna z nielicznych placówek, która utrzymała się od pierwszego do ostatniego dnia, mimo że wchodziliśmy, obejmowaliśmy chałupę elegancką, a wychodziliśmy z ruin, kompletnych gruzów, bo była zbombardowana zarówno z powietrza, jak i z ziemi - relacjonował.

W 2004 roku został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

