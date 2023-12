Powstanie mapa finansowania Kościoła. "Trzeba przejrzeć każdą złotówkę"

Joanna Scheuring-Wielgus w nowym rządzie Donalda Tuska najprawdopodobniej zostanie wiceministrem kultury. Jak przekazała w poniedziałek w rozmowie z RFM FM, propozycja otrzymania takiego stanowiska "padła".

Scheuring-Wielgus: Trzeba będzie przejrzeć każdą złotówkę

- Trzeba będzie wejść do tego departamentu, do tej instytucji i w pierwszej kolejności zrobić audyt organizacyjno-finansowy. Myślę, że jest to pierwsza rzecz, którą zrobi minister, który wejdzie do swojego departamentu - zapowiadała.

Jak zaznaczyła, "trzeba będzie obejrzeć każdą wydaną złotówkę na działania i inwestycje". - Nie chodzi o to, żeby wszystko, co wydarzyło się przez osiem lat wywracać, niszczyć - powiedziała.

W trakcie rozmowy przyszła wiceminister zapytana została o to, czy Kościół "czekają chude lata". - Wracając do ministerstwa kultury, trzeba będzie przejrzeć każdą złotówkę, która powędrowała nie tylko do prezesa Rydzyka, ale też do innych instytucji. Wiemy przecież, co teraz jest odkrywane, że z Ministerstwa Zdrowia poszło dużo pieniędzy dla dla prezesa Rydzka z programów onkologicznych - przekazała.

Mapa finansów Kościoła. "Ludzie nie mają świadomości"

Joanna Scheuring-Wielgus przyznała, że niemalże gotowa jest "mapa finansów Kościoła". - Musimy się zastanowić, kiedy z Agatą Diduszko-Zyglewską tę mapę przedstawić. W zeszłym tygodniu powstał lewicowy zespół parlamentarny ds. rozdziału państwa i Kościoła, tam będziemy chciały te wszystkie rzeczy pokazywać i ten temat przekazywać opinii publicznej - mówiła.

- Ludzie nie mają świadomości tego, jak wiele ulg i wiele przywilejów ma jedna grupa społeczna, czyli Kościół. My na mapie pokazujemy, że wydatki są we wszystkich możliwych obszarach życia, chociażby pieniądze dla Rydzyka na szkolenia dla prawników, PR-owców, ale to są też ulgi związane z niepłaceniem podatku, tylko ryczałtu, to miejsca dla kapelanów w hufcach pracy, nie wiem w ogóle po co - wyjaśniała.

Jak zaznaczyła, na mapie dokładnie widać, że taka sytuacja nie dzieje się tylko na wschodzie Polski. - To jest wszędzie, w każdym miejscu - podkreśliła.

- Chcemy pokazać ilość nieruchomości, które Kościół dostał z 99 proc. bonifikaty. Kościół jako jedyny ma taką bonifikatę w Polsce i może dostawać nieruchomości w zasadzie za bezcen - dodała.



***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!