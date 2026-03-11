W skrócie Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.

Komisja otrzymała publiczną osobowość prawną i będzie działać jako niezależny podmiot w systemie prawnym.

Dokumenty dotyczące zasad działania i statutu komisji mają zostać omówione i opublikowane podczas konferencji prasowej.

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski przekazał jej rzecznik ks. Leszek Gęsiak SJ. Prace nad powołaniem takiej komisji trwały od 2023 roku.

"W dniu 11 marca 2026 roku Konferencja Episkopatu Polski, podczas 404. Zebrania Plenarnego, przyjęła Zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz Statut Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce" - podano.

Kościół katolicki w Polsce zajmie się przypadkami wykorzystywań

Komisja do zbadania wykorzystywań w Kościele katolickim w Polsce otrzymała publiczną osobowość prawną, co oznacza, że będzie działała jako niezależny podmiot w systemie prawnym i na rzecz interesu publicznego. Osobowość prawna pozwala również na występowanie komisji jako strona w sądzie.

Biskupi zatwierdzili również porozumienie w przedmiocie utworzenia Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Zostało ono zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski, Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Treść tych dokumentów ma zostać omówiona i opublikowana w czasie czwartkowej konferencji prasowej o godz. 15 - po zakończeniu Zebrania Plenarnego.

Komisja ds. nadużyć w Kościele katolickim w Polsce

Pod koniec ubiegłego roku o planach utworzenia komisji ds. wykorzystywania nieletnich mówił w wywiadzie dla PAP abp Tadeusz Wojda. Kapłan podkreślał, że dopracowywanie zasad jej funkcjonowania miało na celu dostosowanie jej do zarówno prawa kanonicznego, wytycznych Watykanu, jak i polskich regulacji.

- Dobre i precyzyjne zasady funkcjonowania komisji prowadzą do uniknięcia niejasnych sytuacji i różnych interpretacji, które w konsekwencji rodzą chaos i prowadzą do sporów - mówił abp Wojda.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych w Kościele w Polsce biskupi podjęli na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w marcu 2023 r. w Warszawie.

